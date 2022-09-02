После сообщений о разводе Маликов показал любимую женщину: "Ровесница дочери"

Музыкант Дмитрий Маликов Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий Маликов после сообщений о разводе с женой Еленой Изаксон поделился в блоге личной фотографией. Снимок вызвал у поклонников много вопросов.

Дмитрий Маликов проводил сына Марка, которого родила суррогатная мама, в подготовительный класс элитной школы. Помимо отца звездного наследника сопровождали мама Елена Изаксон и старшая сестра Стефания.

Фото: Социальные сети

Маликов и его супруга буквально светились от счастья на торжественном мероприятии. Жена Дмитрия в кадре выглядит очень молодо. "Елена шикарна", "Моложе уже некуда", "Ровесница дочери", - отметили поклонники пары.

А ведь не так давно сплетники судачили о том, что 52-летний певец якобы готовится к разводу с любимой женщиной, с которой вместе более 30 лет. Однако, как выяснилось, в семье царит идиллия.

Ранее стало известно, что Елена и Дмитрий вместе с детьми переехали в новый дом. "Мы 20 лет жили в старом доме. Ну просто захотелось. Решили сменить обстановку. Это было желанием жены, я согласился. Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет... Я не вмешиваюсь", - пояснил артист.

Кроме того, Маликов лично опроверг новость о проблемах в браке: "Да это полная ересь". По его словам, о разводе не было никогда и речи.