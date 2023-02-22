Владимир Путин обратился к народу: «Недаром молитва начинается со слов "Отче наш"»

Владимир Путин лично произнес речь перед собравшимися Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Организаторы посвятили его бойцам спецоперации. Участие приняли активисты молодежных и патриотических организаций.

Перед зрителями выступили Владимир Машков, Александр Ф. Скляр, рэпер из Мариуполя Аким Апачев. Григорий Лепс презентовал на концерте свою новую песню с патриотическим названием «Родина – мать».

В какой-то момент толпа пела легендарную «Группу крови» группы «Кино». Ну а кульминацией действа стало появление президента.

Стадион громогласно салютовал бойцам СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин лично произнес речь перед собравшимися:

- Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш» - отче, отец, и в этом есть что-то близкое каждому человеку. Речь идет о чем-то огромном, мощном, но очень близком и родном. Это и Родина, это и семья. А по большому счету, в нашем сердце это одно и то же, - заявил глава страны.

22 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Есть люди, вот они здесь стоят рядом со мной, которые принимают для себя решение защищать самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину. Я только что слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как и здесь сейчас стоят. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, и в их честь – трижды ура! – призвал он.

Стадион громогласно салютовал бойцам СВО.

Олег Газманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Владимирович не первый раз посещает крупный митинг-концерт в честь знаковых событий. В 2022 году он выступал на Красной площади перед собравшимися по случаю присоединения новых регионов. Кроме этого, в «Лужниках» традиционно проходят празднования в день воссоединения Крыма с Россией (18 марта), Путин обычно выступает на этих мероприятиях.

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