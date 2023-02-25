Лица героев: Кто из бойцов спецоперации изображен на мемориале «Саур-Могила» под Донецком

Вид на мемориальный комплекс Саур-Могила. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

8 сентября прошлого года, к 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, был торжественно открыт мемориал «Саур-Могила». В скульптурные группы добавлены портреты военнослужащих, совершивших подвиги во время проведения специальной военной операции.

Посмотрите на них! Воинов-героев увековечили на трех новых горельефах, которые появились около Аллеи Славы. Большинство - посмертно: многие погибли в боях с нынешними нацистами. Живы и продолжают бить врага полковник Александр Белоглазов, майор Виктор Дудин и подполковник Дмитрий Литвинов - они на втором горельефе.

К работе по восстановлению комплекса были привлечены архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов, которые получили известность как авторы Ржевского мемориала.

1. Владимир Зозулин, старший лейтенант ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 2. Нурмагомед Гаджимагомедов, старший лейтенант ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 3. Денис Зорин, старший лейтенант ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 4. Сергей Панов, гвардии майор ВС РФ, Герой Российской Федерации. 5. Дамир Гилемханов, ефрейтор ВС РФ (танкист), Герой Российской Федерации. 6. Сергей Соснин, сержант ВС РФ (сапер), Герой Российской Федерации. 7. Сергей Сухарев, полковник ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 8. Максим Концов, лейтенант Росгвардии, Герой Российской Федерации.

1. Максим Песковой, старший лейтенант ВС РФ, Герой Российской Федерации. 2. Михаил Толстых («Гиви»), полковник ВС ДНР, Герой Донецкой Народной Республики. 3. Арсен Павлов («Моторола»), полковник ВС ДНР, Герой Донецкой Народной Республики. 4. Александр Белоглазов, полковник Росгвардии, Герой Российской Федерации. 5. Виктор Дудин, майор ВКС ВС РФ, Герой Российской Федерации. 6. Дмитрий Литвинов, подполковник ВКС ВС РФ, Герой Российской Федерации. 7. Алексей Курганов, капитан ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 8. Канамат Боташев, генерал-майор ВКС ВС РФ, Герой Российской Федерации.

1. Максим Серафимов, старший лейтенант спецназа, Герой Российской Федерации. 2. Адам Хамхоев, гвардии капитан ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 3. Максим Рыжов, гвардии рядовой ВС ЛНР, Герой ЛНР. 4. Александр Старчков, рядовой ВС РФ, Герой Российской Федерации. 5. Александр Попов, старший лейтенант ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 6. Ольга Качура («Корса»), гвардии полковник ВС ДНР, Герой ДНР, Герой Российской Федерации. 7. Дмитрий Фаршинев, гвардии ефрейтор ВДВ ВС РФ, Герой Российской Федерации. 8. Владимир Жога («Воха»), гвардии полковник ВС ДНР, Герой ДНР, Герой Российской Федерации.