Владимир Соловьев, председатель Союза Журналистов России: Я уверен в нашей Победе

Владимир Соловьев, председатель Союза Журналистов России
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
…. - Володя, тебе довелось не раз бывать на наших новых территориях, - с этих слов я начал разговор с Владимиром Геннадьевич Соловьевым, который вот уже второй пятилетний срок руководит Союзом нашим творческим. - Летом 2022-го ты возил нашу журналистскую делегацию на медиафорум в Луганск. Тогда обстановка там была намного сложнее… Сейчас у тебя настроение изменилось - после того, как началось наступление наших войск в зоне СВО?
- Да, несмотря на определенные тревожные ожидания, я все-таки оптимист, - сказал мой друг. - Я уверен в нашей Победе.
Поэтому, что бы ни случилось, а на войне может случиться всякое, тем не менее, наши неуклонно движутся вперед.
И вот мы уже сейчас открываем новые отделения в новых регионах.
Я только что заходил в Гостиный двор (а встретились мы с Соловьевым буквально за полчаса до Послания Владимира Путина. - А.Г.) с Алексеем Петренко, председателем Союза Журналистов Донецкой народной республики, эта организация сейчас переформатируется в наше отделение Союза журналистов России (СЖР). Они, по возвращению, будут проводить организационную конференции.
И мы приложим все усилия для помощи нашим коллегам на новых территориях.
Из-за чего, кстати, у нас возникли огромные трения с Международной федерацией журналистов (МФЗ). И, возможно, завтра они заморозят наше участие в МФЖ.
Однако - неизвестно, кому из-за этого будет хуже.
Он как в воду глядел. Уже на следующий день, в эту среду, 22-го, наш председатель получил письмо от Генерального секретаря МФЖ Энтони Белланже - в послании сообщается, что «членство СЖР приостановлено».
«Соловьев отметил, что причины для заморозки членства России в МФЖ нет, - передало в этот же день информагентство ТАСС заявление нашего председателя.- По мнению Соловьева, это - политическое решение».
Тогда, в Гостином дворе, я задал ему ещё один вопрос:
- Что тебе твоё журналистское чутье подсказывает, Володя? Когда будет Победа?
- Я не занимаюсь предсказаниями, - был ответ, - но хочется надеяться, что все закончится в этом году.
Может быть, даже до лета…
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