Наставники дрожали, зал ревел: Драматичный и неожиданный финал шоу «Голос.Дети»

Анна Доровская (Голос. Дети-10). Фото: vk.com/voicekids

Шоу «Голос.Дети» еще будет обсуждать психологи. Скольким детям оно дало дорогу в жизнь и профессию, а скольким придется зализывать раны у психотерапевтов. Но совершенно точно – это драма, наблюдать за которой и интересно, и волнительно.

В десятом юбилейном сезоне свои команды набрали Баста, Максим и Егор Крид и дети, конечно, своих наставников обожали. Но в финале голоса тех, кто учил ребят, ничего не решали. Судьба финалистов находилась в руках телезрителей, которые голосовали при помощи смс. А чтобы избежать жульничества, с каждого номера можно было отправить не больше пяти голосов за каждого участника.

От команды Егор Крида в финальную тройку прошла Милана Пономаренко из Москвы (14 лет). И для своего главного выступления она выбрала современную обработку знаменитой песни «Прекрасное далеко», а сам Крид помог ей в этом номер.

Команду Максим в суперфинале представлял Павел Зилев из Красноярска. Мальчику всего 9 лет, но он сохранял абсолютное спокойствие. И для разрыва сердца всех зрителей он выбрал хит группы «Любэ» «Позови меня тихо по имени». И получилось, конечно, невероятно трогательно.

А от воспитанников Басты в решающий раунд прошла Анна Доровская, из города Энгельс. Ей 11 лет. И для последнего выступления в сезоне она взяла песню Максима Фадеева «Высоко».

Ни одно из выступлений не было безупречным, но все легко вызывали слезы у сентиментальных зрителей. Голоса дрожали, наставники едва не плакали, зал ревел… Но все решали бездушные цифры процентов.

Лучшим наставником зрители признали Баста, который посвятил эту награду своей семье.

А в финальном голосовании десятого сезона победа досталась Анне Доровской из команды Басты. Свои голоса за нее отдали 50,9 процентов голосов.

Интересно: что Аня сама потребовала от родителей, чтобы ее отдали на вокал и вот, оказалась права в своем выборе. Она уже участвовала в музыкальных конкурсах и теперь добавила в свою коллекцию призов самый престижный.

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