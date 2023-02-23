Судебные приставы арестовали автомобиль Анастасии Заворотнюк из-за долгов

Анастасия Заворотнюк борется с онкологией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За четыре года, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, ее семья вкладывает в лечение актрисы все силы и средства. Глиобластома головного мозга - самый агрессивный вид раковой опухоли, а успех терапии с годами во многом определяют экспериментальные методы. Цена такого лечения высока, поэтому семья "прекрасной няни" все остальные финансовые обязательства откладывает в дальний ящик.

Так, например, супруг артистки Петр Чернышев накатал штрафов от ГИБДД на сумму около 100 тысяч рублей, часть из них уже передана в службу судебных приставов. Но оказалось, что вопросы у ФССП есть не только к Чернышеву.

Как выяснил сайт KP.RU, на днях судебный пристав-исполнитель наложил арест на Porsche Panamera Анастасии Заворотнюк. Это авто "прекрасная няня" приобрела в 2014 году и записала на маму Валентину Борисовну - пенсионерка за рулем не ездит, но формально машина принадлежит ей. Поэтому когда в начале февраля суд вынес решение взыскать с матери Заворотнюк долг в размере 127 тысяч рублей, судебные приставы возбудили производство и первым делом наложили арест на Porsche. Скорее всего, это задолженность по коммуналке: Валентина Борисовна является собственницей квартиры в Москве на улице Улофа Пальме, и в 2019 году с нее уже взыскивали 46 тысяч по неоплаченным платежкам за ЖКХ.

О том, что грозит матери Заворотнюк в случае неуплаты долга, KP.RU рассказал звездный адвокат Андрей Алёшкин.

- На автомобиль наложен запрет регистрационных действий: это значит, что его нельзя продать, подарить и т.д., пока задолженность не будет погашена, - объяснил Алешкин. - Если хозяйка и дальше будет игнорировать оплату, наступит реализация имущества: машина будет продана с молотка, долг погашен, а разница в сумме возвращена владельцу. Но главная проблема заключается в том, что аукционная стоимость зачастую объявляется гораздо ниже рыночной, то есть автомобиль может быть продан фактически за бесценок.

Кроме того, у ИП Анастасия Заворотнюк, по данным KP.RU, арестован банковский счет за просрочку по налогам и обязательным сборам. Операции по счету приостановили еще пять лет назад, и это ограничение всё ещё действует.

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