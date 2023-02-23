Глава Минфина США о российской экономике: «Держится лучше вопреки ожиданиям»

Министр финансов США Джанет Йеллен Фото: REUTERS

И снова здравствуйте. Уж сколько раз в прошлом году после объявления очередного пакета санкций западные эксперты удивлялись, что Россия все еще не пошла по миру с протянутой рукой. И вот сегодня на пресс-конференции в Индии министр финансов США Джанет Йеллен снова высказалась на эту тему, заявив, что санкции Запада «имели очень значительный эффект на Россию», но «российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать».

Поясним, что в индийском Бангалоре Йеллен находится на встрече министров финансов ряда стран Группы двадцати (G20).

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что коллективный Запад изначально неправильно рассчитал эффект санкций, т.к. у него не было понимания особенностей нашей экономики.

- Они решили, что российская экономика отсталая, - говорит эксперт. – И что она опирается исключительно на топливно-сырьевые ресурсы, которые в свою очередь целиком и полностью зависят от западных рынков. И если нанести удар по нашему экспорту, то для нас это будет крах. Второй удар, который должен был обрушить экономическое состояние России – отключение ее от американских платежных систем. Но что на самом деле произошло?

А произошло, по словам Михаила Беляева, следующее. То, что Западом считалось нашими слабостями, наоборот, сыграло в плюс и придало экономическую устойчивость.

Причина первая. Да, в основе нашей экономики лежит топливный и добывающий комплекс. Эти отрасли представляют собой сверхвысокотехнологичные комплексы.

- И эти сырьевые компании оказались столпами, которые сами устояли в критичной ситуации и удержали на достойном уровне всю экономику страны, - пояснил эксперт.

Причина вторая. Те продукты, которые производят вышеуказанные компании – газ, нефть, нефтепродукты, уголь – востребованы по всему миру. Мы легко переключились с ними на восточные рынки. Да, пока мы только входим на новые территории, даем скидки и т.д., но продажи идут.

Причина третья. С ударом по финансовым потокам, по мнению эксперта, Запад тоже просчитался.

- Как оказалось, они могут контролировать только свои банковские структуры, а в остальной части мира расположены тоже мощные финансовые организации, которые связаны меж собой каналами корреспондентских отношений, - продолжает Беляев. - И Россия в них спокойно встроилась.

Причина четвертая. Еще в первой половине прошлого года Россия сделал неожиданный для Запада маневр, заявив, что расчеты с западными партнерами за энергоресурсы теперь будут в рублях. С дружественными странами – в национальной валюте.

- И как мы видим, схема работает, - заключил эксперт.

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