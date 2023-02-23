Сергей Шойгу объяснил, в чем главная сила российской армии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу Фото: Кадр видео

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих на открытии торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии ко Дню защитника Отечества.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», - заявил Сергей Шойгу и отметил, что наша мощная армия служит гарантией национальной безопасности и стабильного развития России.

И дело вовсе не в том, что на вооружении нашей армии сегодня стоят современные сверхзвуковые ракеты в десятки раз мощнее тех, что сбросили американцы на Хиросиму и Нагасаки.

Министр объяснил, в чем главная сила российской армии: «Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне - главная ценность, надежная опора независимости России».

Шойгу подчеркнул, что победы российского солдата, «навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет».

Глава Минобороны России назвал имена офицеров и сержантов, которые оказались среди гостей в зале.

На торжественном вечере присутствуют Герои Российской Федерации, среди которых летчики - полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов, Максим Стефанов, десантники - майор Александр Волков, лейтенант Денис Скакуновский, танкисты - старший лейтенант Антон Старостин, старший сержант Юрий Нимченко и другие.

На сцене театра перед военнослужащими и их семьями выступили народные артисты России: Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, Николай Расторгуев, а также заслуженные артисты Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, а так же Юта, Shaman, Виктория Черенцова, Антон Шагин, и многие другие.

Им аккомпанировали артисты военно-музыкальных коллективов, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова, ансамбля песни и пляски Западного военного округа и Первая фронтовая творческая бригада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин обратился к народу: «Недаром молитва начинается со слов "Отче наш"»

Владимир Путин выступил с речью на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках (подробнее)