Появились тревожные новости о находящемся в коме Романе Костомарове: "Организм умирает"

Фигурист Роман Костомаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Состояние Романа Костомарова продолжает ухудшаться. У него возникают новые осложнения на фоне сепсиса и отеков. У спортсмена ранее случились два инсульта подряд, образовались несколько гематом в головном мозге. На данный момент пациент подключен к ИВЛ и пребывает в состоянии медикаментозного сна. Врачи боятся выводить его из комы.

"Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Пока у него все в отеках", - цитируют источника iz.ru.

Роману Костомарову дают большое количество лекарств. После двух инсультов лечение скорректировали, потому что возникли новые побочные эффекты. При этом медики надеются что должна заработать его иммунная система. "Если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что имунка даст положительную динамику", - добавил собеседник.

Ранее Романа хотели отправить в Германию, но пришлось отказаться от этой идеи. Доктор медицинских наук Павел Воробьев уверен, что результат мог быть еще хуже, если бы Костомарова транспортировали в Европу. "В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли бы. Его сразу подключили к ИВЛ и ЭКМО, он не мог дышать, аппараты дышали за него, гоняли кровь. В таком состоянии не летают. Организм был на грани", - добавил он.

Меж тем иммунолог дала тревожный прогноз по Костомарову. "Ампутация стала началом конца. У него произошел полный отказ всех систем... К сожалению, сейчас происходит естественный процесс. Организм умирает потихоньку, но врачи не позволяют. Никаких препаратов нет, чтобы включить защиту..." - цитирует врача Woman.ru.