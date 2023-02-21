После двух инсультов у Романа Костомарова появился отек на лице и некроз в мозге

Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова сейчас являются одной из главных новостей. Известно, что фигурист перенес два инсульта на фоне сепсиса. После этого появились слухи о том, что у олимпийского чемпиона полностью перестал видеть правый глаз. Якобы в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Однако это не совсем так.

Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ, врачи делают все возможное и невозможное для спасения жизни спортсмена. У него появился отек на лице. Речь идет о глазе, его постоянно промывают и капают лекарства.

"Офтальмологи наблюдают, чтоб давления не было сильного глазного. Отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть. И не просто реакцию на свет, а на аппарате", - цитирует Пятый канал своего источника.

До этого стало известно о том, что у Романа произошел второй инсульт на фоне сепсиса. Он всю ночь провел в реанимации, где ему очищали кровь при помощи плазмафереза. Кроме того, фигуристу диагностировали вторичный менингит.

Ранее у фигуриста развился так называемый тромбогеморрагический синдром, который привел к инсульту и новообразованиям в головном мозге. "У Романа сепсис, нарушена вся микроциркуляция крови, за счет чего потихонечку отмирает мозг и весь организм. У Романа был инсульт. То есть теперь образовался участок некроза в мозге", - цитирует врача Woman.ru.