Искусственный интеллект превратился в инструмент для развлечения: объясняем, как это произошло

Появление нейронных сетей способно коренным образом преобразовать окружающий мир Фото: Shutterstock

Появление искусственных нейронных сетей сравнивают с открытием электричества, изобретением двигателя внутреннего сгорания и распространением книгопечатания. Иными словами, это явление способно коренным образом преобразовать окружающий мир.

Но возникает парадоксальная ситуация: широкую популярность нейросетям почему-то приносят какие-то несерьезные развлекательные приложения. И перед глазами массового пользователя возникает странная картина: выпускники математических и физических факультетов лучших университетов мира десятилетиями работают, чтобы создать Deepfake-приложение, которое присобачит твое лицо герою Арнольда Шварценеггера из “Терминатор-2” или сервис, который раздевает на фотографиях одноклассниц.

Нейросеть, мы не узнаем вас в гриме!

Как объяснить этот парадокс? Может быть это маркетинговый ход: вы создаете волну хайпа, привлекаете внимание к своей технологии, а потом приходят серьезные компании и делают на этой основе важные благие проекты? А может быть это такое свойство прогресса: когда большое дело нередко начинается с чего-то игрового и забавного? Например, в свое время индустрия фильмов для взрослых сыграла важную роль в развитии интернет-технологий.

- На этот вопрос нет одного ответа, здесь играет роль комбинация факторов, - говорит Лоран Акопян, генеральный директор iPavlov, исполнительный директор НИЦ АО «Швабе» в МФТИ. - Во-первых, зачастую люди сталкиваются с нейросетями, как правило, не догадываясь об этом. Самый простой пример это “письма счастья” - штрафы с камер видеофиксаций, которые получают многие автовладельца. Там работает нейросеть, которая использует технологию распознавания изображения. Или допустим, когда человек звонит в колл-центр крупной компании или выясняет в банковском чате судьбу своего платежа, он может не подозревать, что общается с нейросетью. А когда в московской поликлинике вы посещаете врача, то вряд ли задумываетесь, что ваш диагноз поставлен с помощью системы поддержки принятия врачебных решений - этот цифровой сервис тоже работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Такое объяснение лежит на поверхности. Впрочем, есть и другие причины, из-за которых нейросети какое-то время использовались либо для создания развлекательных сервисов либо для сугубо научных исследований.

- Почему это произошло?

- Нынешний успех ИИ оказался неожиданным для самих его творцов. Ведь в истории три или четыре раза наступала “зима” нейросетей - когда надежды не оправдывались и государство или частные инвесторы теряли огромные деньги. Поэтому IT-гиганты строили инфраструктуру без учета нейросетей, считалось что если прорыв в этой области и произойдет, то это случится не при нашей жизни. В то же время, все научные наработки выкладывались в открытый доступ. Поскольку присваивать их университеты не могли, ведь исследования проводились на деньги налогоплательщиков и больших инвесторов. Но революция неожиданно грянула в 2015 году, произошел переход количества в качество, и выяснилась удивительная особенность искусственного интеллекта. Оказалось, что при внедрении ИИ бизнес-процессы необходимо перестраивать столь радикально, что на какой-то период времени ИИ может стать разрушительным для «старого бизнеса». Поскольку скорость цифровой трансформации, вызванной внедрением технологий ИИ во много раз может превзойти способность человека перестроиться и быть успешными в новой ИИ-реальности.

Искусственный интеллект и борьба с коррупцией??

- Можете на пальцах объяснить?

- Смотрите, большие деньги IT-гиганты зарабатывали с помощью поисковых сервисов Допустим, вы захотели купить пылесос - как в этом случае работает бизнес-модель Google? Вы забиваете запрос в поисковик и вам вываливается куча рекомендаций и ссылок на интернет-магазины. Чтобы попасть в эти рекомендации рекламодатели и платят Google деньги. А затем вам надо потратить еще целый день, чтобы разобраться, какая модель пылесоса вам нужна. А хороший чат-бот/цифровой помощник всю эту работу сделает за вас за несколько секунд. И сам выберет идеальную модель, потому что он о вас уже все знает. Но возникает вопрос: а каким образом взимать деньги с рекламодателей? За что они должны теперь платить? То есть, внедряя технологии искусственного интеллекта Google рискует убить бизнес, который ему приносит сотни миллиардов долларов в год. Поэтому, так как схема коммерческого использования ИИ была не полностью понятна, крупные компании тогда решили у себя технологию ИИ законсервировать для дальнейшего изучения и использовать как развлекательный продукт, в виде голосовых помощников типа Алиса у Яндекса, Аlexa у Amazon или Siri у Apple. Такой способ вирусного маркетинга оказался полезным во-первых для выделения наиболее «цифровизованных» потребителей, а во-вторых для построения новых каналов продаж посредством виртуальных помощников. Аналогичная история и в сфере государственного управления, где ИИ тоже приживается с трудом.

- А там в чем причина?

- Та же самая - ИИ разрушает привычный способ ведения дел. Например, в налоговых инспекциях установлены камеры, которые записывают звук и картинку. Если установить систему анализа изображения и речи, то вы получите информацию о том, сколько коррупционных разговоров там происходит. И через год можете прийти к выводу, что без проблем можете урезать штат на 10%. Но возникает конфликт интересов - вы же сокращаете себе финансирование. А кроме того, борьба с коррупцией, прямо скажем, непростое дело… В общем, и в государственном управлении и на уровне больших корпораций ИИ внедряется неторопливо. А поскольку все технологии выложены в открытом доступе, то открывается окно рыночных возможностей. Некоторые команды создают на этой основе развлекательные приложения. Другие, вроде нас, пытаются создать новую отрасль экономики под названием индустрия искусственного интеллекта. Мировые ИТ-игроки, таким образом построили для нас целый новый, восхитительный рынок, на который они сами не пошли. Поскольку достаточно одной ошибки бота, обслуживающего сотни миллионов пользователей по всему миру, чтобы падения акций уносило огромный кусок капитализации. Для Google 10 миллиардов рублей не тот бизнес, ради которого можно лишиться десятки миллиардов долларов устойчивого рекламного бюджета. А для нас, компании с фокусом только на ИИ и цифровизацию - огромные возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 приложений нейросетей: раздеть девушку, сыграть с Ди Каприо и стать звездой

Изобретение ученых давно превратилось в инструмент для развлечения (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Занырнуть в будущее: какая наука станет главной и почему (подробнее)