Топ-5 приложений нейросетей: раздеть девушку, сыграть с Ди Каприо и стать звездой

Скачивайте и развлекайтесь Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект превратился в инструмент для развлечения. Через нейросети пользователи прогоняют свои фото, генерируют картинки и видео. - Нынешний успех искусственного интеллекта оказался неожиданным для самих его творцов, - говорит генеральный директор iPavlov, исполнительный директор НИЦ АО «Швабе» в МФТИ Лоран Акопян. - Революция неожиданно грянула в 2015 году, произошел переход количества в качество, и выяснилась удивительная особенность искусственного интеллекта. Оказалось, что при внедрении ИИ бизнес-процессы необходимо перестраивать столь радикально, что на какой-то период времени ИИ может стать разрушительным для «старого бизнеса». Поскольку скорость цифровой трансформации, вызванной внедрением технологий ИИ во много раз может превзойти способность человека перестроиться и быть успешными в новой ИИ-реальности.

Однако, приложения на основе искусственного интеллекта в России стали так популярны, что ими пользуются уже все - не только бизнес. Но и обычные пользователи. Собрали Топ-5 приложений нейросети для развлечений.

1. ZAO и другие приложения, которые используют технологии Deepfake. Сервис позволяет заменить лицо героя любого фильма вашей собственной физиономией. Вы можете таким образом “сыграть” вместо Ди Каприо главную роль в “Титанике”. А эксперты опасаются, что такая технология может быть использована мошенниками, которые смогут создавать фейковые видео для шантажа и компрометации. Или получить доступ к вашим деньгам, используя популярные функции оплаты лицом. С другой стороны технология имеет вполне себе серьезное применение - например, технология Deepfake использовалась для съемок рекламы “Мегафона” с Брюсом Уиллисом (сам актер в них участия не принимал). А в перспективе это делает возможными съемку фильмов с участием великих актеров прошлого.

2. MidJourney - одно из приложений, которое генерирует картины по словесному описанию. Причем делает это настолько искуссно, что созданное нейросетью полотно “Театр космической оперы («Theatre D'opera Spatial») в прошлом году выиграло первый приз на государственном конкурсе изящных искусств в США. Когда все раскрылось, это вызвало настоящий скандал в художественной среде. Многие художники и дизайнеры всерьез считают, что нейросети оставят их без работы.

3. Алгоритм Vid2Player на основе видео настоящих теннисных матчей генерирует синтетические поединки знаменитых игроков. Там Федерер может играть против самого себя или против Маши Шараповой. Можно переигрывать заново знаменитые исторические матчи, изменяя ключевые эпизоды (что было если бы Марат Сафин не промахнулся) и соответственно канонический сюжет.

4. В 2020 году прошло Artificial Intelligence Song Contest - первое “Евровидение” для нейросетей. В музыкальном конкурсе участвовали 13 алгоритмов, которых разработчики обучили сочинять музыку. Первое место заняла нейросеть, применявшая в композициях звуки австралийских животных: коал, кукубарр и тасманских дьяволов. А израильский стартап выдал впечатляющий хит в стиле техно- «Голубые джинсы и кровавые слезы». В переводе на человеческий - “любовь и кровь”.

5. Приложение DeepNude - программа для раздевания девушек с фотографий. Вы загружаете снимок, где дама в одежде, нейросеть на основе анализа анатомических черт вычисляет, как она выглядит без нее. На выходе вы получаете картинку в стиле ню.

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