Глава РСПП Шохин назвал свободу предпринимательства в России лучшим способом борьбы с санкциями Запада

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на субботу, 25 февраля, шведское председательство в ЕС сообщило, что страны, входящие в этот союз, согласовали новый пакет санкций против России. ЕС планирует ужесточить ограничения на экспорт продукции двойного назначения и технологий. Также в санкционные списки внесены новые физические и юридические лица.

А накануне, 24 февраля, о новых санкциях против России обьявили и ряд стран. Самые масштабные ограничения ввели США: они затронули Запорожскую АЭС, 11 банков и 1200 военных.

Так сложилось, что эту животрепещущую тему мы обсудили ещё до объявления новых санкций - в Гостином дворе, где во вторник, 21 февраля, глава государства выступал с Посланием Федеральному собранию. Тогда Александр Шохин и ответил на вопросы журналистов, в числе которых был и политический обозреватель «Комсомольской правды».

…- Александр Николаевич, сегодня российский бизнес больше всего что волнует - санкции Запада?

- Год назад, когда бизнес встречался с президентом, Владимир Путин тогда подчеркнул очень важную мысль.

Лучший способ бороться с ограничениями, санкциями и рестрикциями – это вообще-то свободу предпринимательства обеспечить.

СПРАВКА «КП»

Рестрикция - ограничение производства, продажи и экспорта товаров, проводимое с целью повышения цен и получения монопольных прибылей; ограничение банками и государством размеров кредита в целях сдерживания инфляции.

- А что сейчас беспокоит?

- Безусловно, нас здесь беспокоит и избыточное силовое давление на бизнес, и возможности как бы недостаточно эффективной защиты прав собственности, и тому подобное.

И президент, поскольку это сказал, именно отвечая на наши комментарии, связанные с тем, что санкции будут надолго, и будут глубже, чем любые другие, ранее введенные в том числе, и не только против нас, но и против других государств… Так вот, главный ответ, который Владимир Путин видит (и мы с ним полностью согласны), - это, действительно, раскрепощение предпринимательства, снятие тех ограничений, которые есть, и недопущение огосударствления экономики, плюс - создание нормальной конкурентной ситуации.

И, безусловно, мы (ну, я лично) хотели бы, чтобы этот тезис, который был внятно очень и четко президентом озвучен, постоянно подтверждался на практике.

- В связи с этим, может быть продлен мораторий на проверки?

- Ещё в декабре, на заседании Совете по стратегическому развитию, были достаточно развёрнуто обозначены и направления, связанные с поддержкой и развитием бизнеса.

Безусловно, мораторий на проверки – да.

Естественно, мы понимаем, что не весь бизнес, так сказать, белый и пушистый, и что-то проверять надо, чтобы пожаров, техногенных аварий было меньше и ущерба для здоровья граждан, если иметь в виду сервисную экономику, не должно быть.

Но, тем не менее, мы видим, что здесь повышается роль и профилактических мер…

Считаю, что здесь мы движемся достаточно энергично и в правильном направлении.

Более того, сейчас у нас диалог по строительству идет по большому блоку вопросов, связанных с разрешительной деятельностью, выдачей различного рода лицензий…

С одной стороны, здесь правильные решения были приняты о продлении многих лицензий, сроки которых истекали, а потом, сами процедуры существенно упорядочены, и все переводится в цифровую форму, во-первых.

А, во-вторых, цифровые формы досудебного обжалования необоснованных решений органов, которые выдают эти же разрешения

И то же самое касается надзора и контроля. Здесь, как говорится, не то что нечего добавить, но нет таких (у меня даже) радикальных идей, как что-то надо менять. Потому что и гильотина сработала, и вот эта двухлетняя программа правительства Михаила Мишутина по надзорно-контрольной деятельности тоже дала результаты довольно существенные.

- То есть, вы это поддерживаете.

- Да, все бизнес-объединения эту работу поддерживают и оценивают ее достаточно высоко.