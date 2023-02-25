Чем аукнется план Китая по урегулированию украинского кризиса: Эксперт дал честный ответ

Kитайский план - это начало большой работы Фото: EAST NEWS

«12 пунктов по урегулированию украинского кризиса» - так называется план Китая, который МИД КНР опубликовал 24 февраля. В этом тексте - посыл «за всё хорошее против всего плохого». То есть это предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине. Правда, президент США уже заявил, что этот план выгоден только России и выступил: «Какой от него может быть прок?».

В эфире радио «КП» поговорили о реакции разных стран на предложенный Китаем план урегулирования украинского кризиса с директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

- У нас подобного рода инициативы делятся на две категории. Первая – это то, что хочет Украина, границы 1991 года и т.д. И то, что хотели бы разные страны, которые пытаются стать медиаторами, - высказался Алексей Мухин. - Там разброс по планам достаточно большой, но всех можно скомпилировать в один пул. Это попытка найти компромисс между Россией и Украиной. Это направление работы очень хорошее. Я думаю, что российская сторона, тоже проанализировав китайские предложения, в целом их одобрит, как направление работы. Есть некоторые пункты, которые вызывают вопросы. Например, пункт относительно соблюдения Устава ООН. Я обращу внимание, что западные страны, которые поддерживали Украину, не соблюдали Устав ООН относительно суверенитета страны. Потому что Украина находится в строго подчиненном положении, по сути, она не имеет возможности осуществлять суверенную политику. Что с этим делать? Китайская сторона, надеюсь, в развертывании объяснений вот этого плана, возможно, сможет ответить на эти вопросы, а может и не ответить. И здесь необходимо, безусловно, работать и работать.

Эксперт считает, что китайский план - это начало большой работы, и предложил взять его за основу в выстраивании некой дипломатической площадки, на которой будут все эти пункты обсуждаться. В своем заявлении МИД КНР намекнул на то, что готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

- А еще Китай обращает внимание на то, что США в лице то ли Нуланд, то ли более серьезной команды, интересную вещь провернули, - продолжает Мухин. - Им не пришлось разворачивать ничего в Тайване, чтобы ввести санкции, а они подумали и начали вводить санкции против Китая, тоже за Украину. Ну, мол, Китай помогает русским, якобы оружие поставляет, еще что-то, поэтому мы будем вводить санкции. И приводит такую точку зрения, что, мол, Китай выступил с этим планом, чтобы как бы за все хорошее, по законам, чтобы вот эти санкции попытаться от себя отодвинуть. В чем такой глубокий смысл этого плана, если очевидно, что к нему и Киев не прислушивается, и США?

В своем плане Китай сообщает и об отмене санкций. Причем не только против России, но и всех.

- Китай действительно, пытается, что называется, подстелить соломки. Но, насколько я прочитал русский перевод (я по-китайски, к сожалению, не говорю), речь идет об отмене всех санкций, - рассуждает Мухин. - И это, безусловно, является краеугольным камнем китайских предложений, которые невозможно не приветствовать. То есть Китай, по сути, пытается вернуть ситуацию в формат международного права, из которого западные страны ушли. Поэтому думаю, что именно этот пункт является краеугольным, и от него нужно плясать. Да, это интересно… Знаете, Китай, Россия, Иран, в перспективе Индия создают альтернативную инвестиционную реальность, где воздерживаются от санкционного воздействия. Пока в отношении Запада не вводятся серьезные санкции, но с течением времени это будет возможно. В ответ на рестрикции в отношении вот этой «большой четверки» (назовем ее так), вполне вероятно, эти страны будут вводить рестрикции в отношении западных стран. И это будет война санкций. Я не знаю, хочет ли Китай избежать такой войны, возможно, хочет, но принцип и логика развития событий ведет именно сюда.

Кстати, торговый оборот что у Китая, что у Индии с США в десять раз больше, чем с Россией. И наш эксперт уверен, что тем чувствительнее эти санкции будут.

- Вы, наверное, обратили внимание, что от прямых американских санкций в отношении России мало кто пострадал, потому что у нас торговый оборот минимальный? - задается вопросом Алексей Мухин. - А вот Европейский союз страдает очень сильно, и российская экономика тоже пострадала. Но тем чувствительнее будут санкции в отношении США, потому что они реально зависят от Китая, от китайского рынка.

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