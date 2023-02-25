Амаяк Акопян: Ахалай-махалай, санкции сжигай!

Иллюзионист Амаяк Акопян
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Алло. Амаяк, привет!
- Саша, мой большой друг!
- Взаимно. Ахалай-махалай, сим-салабим, доллары сжигай, рубль спасай! Помнишь? Это мы так с тобой в январе 2015-го, в кризис, родной стране помогали. И тогда, после нашей передачи, которая вышла на Радио «Комсомольская правда», доллар сразу же ослаб, а рубль мгновенно окреп.
- Да, помнится, нас тогда даже Минфин горячо благодарил. А сегодня чем мы с тобой стране можем помочь?
- Вот новость пришла: ЕС вводит санкции против 121 физического и юридического лица из России. И я, как человек, который тоже попал под санкции (знаешь, Канада ввела их против меня), хотел вот с тобой посоветоваться…
- Ну, давай. Сим-салабим.
- Скажи, пожалуйста, что можно противопоставить заявлению товарища Борреля по поводу накладывания санкций (Жозеп его зовут, глава дипломатии ЕС) из наших с тобой манипуляций иллюзионистских? Или, может быть, вспомнить что-то из наследия твоего отца, Арутюна Акопяна, который Никите Сергеевичу Хрущеву очень много помогал, сжигая бюджеты капстран…
- … и чужую противную валюту.
- Да!
- Ну, это у нас классический, наш семейный трюк. Он мне по наследству достался. Мой папа по просьбе Никиты Сергеевича, когда его приглашали на правительственные концерты, а в зале присутствовали иностранные делегации, устраивал очень эффектные сюжеты.
Никита Сергеевич папе говорил: «Покажи им, что такое наша великая советская власть». И папа шел в зрительный зал - к иностранным гостям, просил у них их заграничную валюту - американские доллары, французские франки, итальянские лиры…
Брал эти бумажки, крутил перед их носами, потом… - раз! - мгновенно сжигал, и они тут же превращались в советские мощные рубли с Лениным. Их он и вручал иностранным гостям. И при этом ещё и приговаривал: «Это по курсу вам обмен».
- А с санкциями-то как быть? Какие здесь могут быть иллюзионисткие шаги, приемы?
- Не знаю, Саша.
- Какой-то спасительный анекдот тогда с тебя.
- Спасительный анекдот на эту тему?
- Конечно. Чтобы нам как-то не так грустно жилось. Нам и так не грустно, но чтобы еще веселее было.
- Знаешь, армянскому радио задают вопрос: «Скажите, почему пирожок, если с одной стороны его кусаешь, то повидло непременно с обратной стороны, выскакивает?» Армянское радио отвечает: «Оно - повидло - боится». У меня такое ощущение, что они - запад, ЕС - все боятся очень нашу великую страну.
- Амаяк, правильно ли я понял, что в данном случае мне, например, и тем людям, которые под санкции попали, нужно что произносить, ахалай-махалай? Тогда мы с тобой доллар сжигали, а здесь нужно: ахалай, на санкции…
- И - сим-салабим.
- И анекдот какой-нибудь еще…
- Ну, про санкции у меня нет. У меня есть анекдот, как два армянина встречаются, и один другому говорит: «Акоп джан, дорогой мой, говорят, у тебя в кармане ветер гуляет». А тот отвечает: «Нет, почему, ничего подобного, это у меня просто кошелек с кондиционером». Просто они не знают о том, что у нас у всех кошельки с кондиционерами.
Ещё? «Рабинович, дайте другу взаймы 10 долларов». - «10 нет, есть только 5». – «Ну, дайте 5, и 5 вы мне будете должны».
Вот по какой формуле они все пытаются жить и нас пугать. Это те люди, которые заполонили всю Америку, и они рассказывают друг другу такие анекдоты, американские Рабиновичи.
«Рабинович, дайте другу взаймы 100 долларов». - «Я бы с удовольствием, но у меня нет друзей».
А у нас, Саш, с тобой друзей много, поэтому нам наплевать на эти санкции. И жить мы будем долго и счастливо, чего бы они ни предприняли там.
- Знаешь, Амаяк, когда мы с Иосифом Давыдовичем Кобзоном ездили в Донбасс (а мы там были 9 раз), он каждый раз со сцены рассказывал стихи про себя, и я их потом использовал, когда на меня наложили санкции.
Стихи эти звучали так:
На Кобзона наложили вето,
Не пускают в европейский дом.
Мы на вето положили это.
И вообще - на санкции кладем.
- Потрясающе! Это же и есть рецепт!
- Осталось только сжечь санкционные списки, приговаривая при этом: ахалай-махалай, санкции сжигай!
- Да их жечь не надо, они сами скоро сгорят.
Сим - салабим!