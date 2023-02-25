Амаяк Акопян: Ахалай-махалай, санкции сжигай!

Иллюзионист Амаяк Акопян Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Алло. Амаяк, привет!

- Саша, мой большой друг!

- Взаимно. Ахалай-махалай, сим-салабим, доллары сжигай, рубль спасай! Помнишь? Это мы так с тобой в январе 2015-го, в кризис, родной стране помогали. И тогда, после нашей передачи, которая вышла на Радио «Комсомольская правда», доллар сразу же ослаб, а рубль мгновенно окреп.

- Да, помнится, нас тогда даже Минфин горячо благодарил. А сегодня чем мы с тобой стране можем помочь?

- Вот новость пришла: ЕС вводит санкции против 121 физического и юридического лица из России. И я, как человек, который тоже попал под санкции (знаешь, Канада ввела их против меня), хотел вот с тобой посоветоваться…

- Ну, давай. Сим-салабим.

- Скажи, пожалуйста, что можно противопоставить заявлению товарища Борреля по поводу накладывания санкций (Жозеп его зовут, глава дипломатии ЕС) из наших с тобой манипуляций иллюзионистских? Или, может быть, вспомнить что-то из наследия твоего отца, Арутюна Акопяна, который Никите Сергеевичу Хрущеву очень много помогал, сжигая бюджеты капстран…

- … и чужую противную валюту.

- Да!

- Ну, это у нас классический, наш семейный трюк. Он мне по наследству достался. Мой папа по просьбе Никиты Сергеевича, когда его приглашали на правительственные концерты, а в зале присутствовали иностранные делегации, устраивал очень эффектные сюжеты.

Никита Сергеевич папе говорил: «Покажи им, что такое наша великая советская власть». И папа шел в зрительный зал - к иностранным гостям, просил у них их заграничную валюту - американские доллары, французские франки, итальянские лиры…

Брал эти бумажки, крутил перед их носами, потом… - раз! - мгновенно сжигал, и они тут же превращались в советские мощные рубли с Лениным. Их он и вручал иностранным гостям. И при этом ещё и приговаривал: «Это по курсу вам обмен».

- А с санкциями-то как быть? Какие здесь могут быть иллюзионисткие шаги, приемы?

- Не знаю, Саша.

- Какой-то спасительный анекдот тогда с тебя.

- Спасительный анекдот на эту тему?

- Конечно. Чтобы нам как-то не так грустно жилось. Нам и так не грустно, но чтобы еще веселее было.

- Знаешь, армянскому радио задают вопрос: «Скажите, почему пирожок, если с одной стороны его кусаешь, то повидло непременно с обратной стороны, выскакивает?» Армянское радио отвечает: «Оно - повидло - боится». У меня такое ощущение, что они - запад, ЕС - все боятся очень нашу великую страну.

- Амаяк, правильно ли я понял, что в данном случае мне, например, и тем людям, которые под санкции попали, нужно что произносить, ахалай-махалай? Тогда мы с тобой доллар сжигали, а здесь нужно: ахалай, на санкции…

- И - сим-салабим.

- И анекдот какой-нибудь еще…

- Ну, про санкции у меня нет. У меня есть анекдот, как два армянина встречаются, и один другому говорит: «Акоп джан, дорогой мой, говорят, у тебя в кармане ветер гуляет». А тот отвечает: «Нет, почему, ничего подобного, это у меня просто кошелек с кондиционером». Просто они не знают о том, что у нас у всех кошельки с кондиционерами.

Ещё? «Рабинович, дайте другу взаймы 10 долларов». - «10 нет, есть только 5». – «Ну, дайте 5, и 5 вы мне будете должны».

Вот по какой формуле они все пытаются жить и нас пугать. Это те люди, которые заполонили всю Америку, и они рассказывают друг другу такие анекдоты, американские Рабиновичи.

«Рабинович, дайте другу взаймы 100 долларов». - «Я бы с удовольствием, но у меня нет друзей».

А у нас, Саш, с тобой друзей много, поэтому нам наплевать на эти санкции. И жить мы будем долго и счастливо, чего бы они ни предприняли там.

- Знаешь, Амаяк, когда мы с Иосифом Давыдовичем Кобзоном ездили в Донбасс (а мы там были 9 раз), он каждый раз со сцены рассказывал стихи про себя, и я их потом использовал, когда на меня наложили санкции.

Стихи эти звучали так:

На Кобзона наложили вето,

Не пускают в европейский дом.

Мы на вето положили это.

И вообще - на санкции кладем.

- Потрясающе! Это же и есть рецепт!

- Осталось только сжечь санкционные списки, приговаривая при этом: ахалай-махалай, санкции сжигай!

- Да их жечь не надо, они сами скоро сгорят.

Сим - салабим!