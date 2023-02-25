Официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под 10-пакет Евросоюза против России.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под 10-пакет Евросоюза против России. Всего в "черном списке" 87 физических и 34 юридических лиц. В частности, среди них:
- военкор "Комсомольской правды" Александр Коц;
- журналист Марина Ахмедова;
- председатель СПЧ Валерий Фадеев;
- омбудсмен Татьяна Москалькова;
- врач Леонид Рошаль;
- зампред правительства Мособласти Вячеслав Духин;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский;
- заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов;
- замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов
- военачальник Алексей Авдеев;
- военачальник Михаил Теплинский;
- военачальник Сергей Каракаев;
- главред «Россия 24» Евгений Бекасов;
- бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
Среди организаций в санкции включены:
- Альфа-банк;
- Росбанк;
- Тинькофф банк;
- ООО «Коммерческие автомобили—группа ГАЗ»;
- ряд предприятий «Росатома»;
- медиагруппа «Патриот»;
- Национальная перестраховочная компания.