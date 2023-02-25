Коц, Москалькова, Народный фронт и Росатомфлот: Кто еще попал в новый европейский «черный список»

Росатомфлот попал в список новых европейских санкций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности десятого санкционного пакета. Европейские власти опубликовали имена 87 физических и 34 юридических лиц, попавших в черный список.

В европейский «черный список» попали:

- уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова;

- глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев;

- глава Россотрудничества Евгений Примаков;

- заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин;

- бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев;

- заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин;

- президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В очередной раз расширен список «запрещенных» журналистов, среди них:

- военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;

- главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов;

- заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов;

- заместитель гендиректора НМГ Александр Акопов;

- главный редактор издания REGNUM Марина Ахмедова;

- исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Особое внимание власти ЕС уделили российскому военному командованию, в том числе, представителям ЧВК «Вагнер». В санкционный список попали:

— командующий воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский;

— командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев;

— начальник штаба российской группировки войск «Запад» Михаил Зусько.

Кроме того, теперь под европейскими санкциями находится все Министерство обороны России и Служба внешней разведки.

Среди компаний, попавших под ограничения: ряд предприятий «Росатомфлота», ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ», «Объединенная машиностроительная группа», «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» и другие.

Также в «черный список» включили Общероссийский Народный фронт и Фонд национального благосостояния РФ.

Как и ожидалось, под ограничения попали три российских банка: «Росбанк», «Тинькофф-банк» и «Альфа-банк». В финансовых организациях уже заверили, что санкции никоим образом не повлияют на их работу.