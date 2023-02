Приборы, созданные для поиска жизни на Марсе, не нашли ее на Земле

Кратер Юзеро, в котором ищут марсианскую жизнь, но никак не находят

Марсоходы – передвижные научные лаборатории, которые сейчас работают на соседней планете, возможно, не в состоянии справиться со своей главной задачей - распознать следы нынешней или былой марсианской жизни. Не «тянут», что называется. В упор не видят, выражаясь образно. Столь простую разгадку очевидного парадокса предложили исследователи большого международного коллектива (39 человек) из Испании, США, Японии, Чили и Франции: объясняя, почему Марс не демонстрирует никаких признаков жизни, хотя кажется вполне пригодным для неё. Хотя бы для микробной жизни. Хотя бы в прошлом.

В журнале Nature появился отчет об экспериментах в пустыне Атакама (Chile's Atacama Desert), проведенных в местечке под названием Red Stone. Эта дельта древней высохшей реки со скалистыми породами и песчаными отложениями по своему геологическому строению похожа на марсианский кратер Езеро (Jezero Crater), по которому ездит научная лаборатория Perseverance (Настойчивость). Ученые полагают: когда-то давным-давно – эдак 3,5 миллиарда лет назад – здесь по Марсу текла река, впадала в озеро. А сам кратер потом образовался там, где была дельта этой доисторической реки.

Марсоход «Любопытство» имеет на борту целую химическую лабораторию, но «химичит» без результата

Исследователи накопали в земной пустыне образцы и подсунули их приборам – сначала аналогичным тем, которые сейчас установлены на марсоходах, а потом и тем, которые предполагается использовать в будущих миссиях.

Приборы ничего вразумительного не продемонстрировали. Наоборот, результаты проведенных анализов свидетельствовали о «необычно высокой степени филогенетической неопределенности». И четкого ответа на вопрос «Есть ли жизнь на Земле?» не давали.

Конечно, все нынешние и перспективные приборы способны обнаруживать органические соединения. На Марсе их, кстати, находят время от времени. Но, увы, органику нельзя однозначно причислить к останкам живых организмов. Она может образовываться и без их участия. Например, в результате воздействия солнечного света на минералы. Неопределенность остается - словом, ни да, ни нет.

Вопрос: если приборы затрудняются обнаружить следы обитателей нашей планеты, то разумно ли рассчитывать на то, что они найдут что-нибудь на соседней? Ответ ученых: вряд ли.

Насекомое, засохшее на Марсе. Его опознал профессор-энтомолог

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно» - похоже, что на эти слова лектора из знаменитой советской комедии «Карнавальная ночь» еще долго не будет достойного возражения. Увы, наука пока остается не в курсе. И будет оставаться, как минимум до тех пор, пока земляне не доставят на Землю с Марса собранные там образцы грунта в ходе запланированной миссии Mars Sample Return. А это в лучшем случае то ли 30-е, то ли 40-е годы нынешнего века.

Ученые разглядели на поверхности Марса объекты, которые растут

КСТАТИ

А жизнь-то на Марсе давно найдена

Ученые не совсем традиционных воззрений сделали несколько открытий, в которых представители традиционной науки, мягко говоря, сомневаются. Но каких-либо серьезных возражений не высказывают.

1. Бактерии

С 1976 года отставной биолог NASA Гилберт Левин (Gilbert Levin) призывал коллег признать, что жизнь на Марсе была обнаружена во время экспериментов, которые провели американские аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2», прибывшие тогда на соседнюю планету.

Специально разработанная им установка зафиксировала жизнедеятельность микроорганизмов в пробах грунта – углекислый газ, который они выделяли. Но в NASA по каким-то причинам не признали результаты своих же собственных экспериментов.

Подробности – тут.

2. Насекомые

В 2019 году профессор-энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо (Ohio University) – ученый с хорошей репутацией и 45-летним профессорским стажем, выступая на собрании Американского Энтомологического Общества, сообщил своим коллегам, что на снимках марсианской поверхности, переданных «Любопытством» (NASA's Curiosity Mars rover) и другими самоходными аппаратами, находящимися на соседней планете, разглядел существ, похожих по строению на земных насекомых. И останки, и живых. Ему не верят, стыдят – даже доклад об открытии, который был опубликован на портале Phys.Org, удалили.

3. Грибы, лишайники и плесень

Группа ученых из США, Италии и Индии опубликовала в научном астробиологическом журнале (Journal of Astrobiology and Space Science Reviews) статью под названием Evidence of Life on Mars? – «Свидетельство жизни на Марсе?». Статья (ее тоже удалили) была снабжена свидетельствами: снимками поверхности с объектами, которые авторы публикации посчитали.

Читать дальше.