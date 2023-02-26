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Наука26 февраля 2023 8:56

Приборы, созданные для поиска жизни на Марсе, не нашли ее на Земле

Ученые по-простому объяснили, почему до сих пор не известно, есть ли жизнь на Красной планете. Да и была ли
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Кратер Юзеро, в котором ищут марсианскую жизнь, но никак не находят

Кратер Юзеро, в котором ищут марсианскую жизнь, но никак не находят

Марсоходы – передвижные научные лаборатории, которые сейчас работают на соседней планете, возможно, не в состоянии справиться со своей главной задачей - распознать следы нынешней или былой марсианской жизни. Не «тянут», что называется. В упор не видят, выражаясь образно. Столь простую разгадку очевидного парадокса предложили исследователи большого международного коллектива (39 человек) из Испании, США, Японии, Чили и Франции: объясняя, почему Марс не демонстрирует никаких признаков жизни, хотя кажется вполне пригодным для неё. Хотя бы для микробной жизни. Хотя бы в прошлом.

В журнале Nature появился отчет об экспериментах в пустыне Атакама (Chile's Atacama Desert), проведенных в местечке под названием Red Stone. Эта дельта древней высохшей реки со скалистыми породами и песчаными отложениями по своему геологическому строению похожа на марсианский кратер Езеро (Jezero Crater), по которому ездит научная лаборатория Perseverance (Настойчивость). Ученые полагают: когда-то давным-давно – эдак 3,5 миллиарда лет назад – здесь по Марсу текла река, впадала в озеро. А сам кратер потом образовался там, где была дельта этой доисторической реки.

Марсоход «Любопытство» имеет на борту целую химическую лабораторию, но «химичит» без результата

Марсоход «Любопытство» имеет на борту целую химическую лабораторию, но «химичит» без результата

Исследователи накопали в земной пустыне образцы и подсунули их приборам – сначала аналогичным тем, которые сейчас установлены на марсоходах, а потом и тем, которые предполагается использовать в будущих миссиях.

Приборы ничего вразумительного не продемонстрировали. Наоборот, результаты проведенных анализов свидетельствовали о «необычно высокой степени филогенетической неопределенности». И четкого ответа на вопрос «Есть ли жизнь на Земле?» не давали.

Конечно, все нынешние и перспективные приборы способны обнаруживать органические соединения. На Марсе их, кстати, находят время от времени. Но, увы, органику нельзя однозначно причислить к останкам живых организмов. Она может образовываться и без их участия. Например, в результате воздействия солнечного света на минералы. Неопределенность остается - словом, ни да, ни нет.

Вопрос: если приборы затрудняются обнаружить следы обитателей нашей планеты, то разумно ли рассчитывать на то, что они найдут что-нибудь на соседней? Ответ ученых: вряд ли.

Насекомое, засохшее на Марсе. Его опознал профессор-энтомолог

Насекомое, засохшее на Марсе. Его опознал профессор-энтомолог

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно» - похоже, что на эти слова лектора из знаменитой советской комедии «Карнавальная ночь» еще долго не будет достойного возражения. Увы, наука пока остается не в курсе. И будет оставаться, как минимум до тех пор, пока земляне не доставят на Землю с Марса собранные там образцы грунта в ходе запланированной миссии Mars Sample Return. А это в лучшем случае то ли 30-е, то ли 40-е годы нынешнего века.

Ученые разглядели на поверхности Марса объекты, которые растут

Ученые разглядели на поверхности Марса объекты, которые растут

КСТАТИ

А жизнь-то на Марсе давно найдена

Ученые не совсем традиционных воззрений сделали несколько открытий, в которых представители традиционной науки, мягко говоря, сомневаются. Но каких-либо серьезных возражений не высказывают.

1. Бактерии

С 1976 года отставной биолог NASA Гилберт Левин (Gilbert Levin) призывал коллег признать, что жизнь на Марсе была обнаружена во время экспериментов, которые провели американские аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2», прибывшие тогда на соседнюю планету.

Специально разработанная им установка зафиксировала жизнедеятельность микроорганизмов в пробах грунта – углекислый газ, который они выделяли. Но в NASA по каким-то причинам не признали результаты своих же собственных экспериментов.

Подробности – тут.

2. Насекомые

В 2019 году профессор-энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо (Ohio University) – ученый с хорошей репутацией и 45-летним профессорским стажем, выступая на собрании Американского Энтомологического Общества, сообщил своим коллегам, что на снимках марсианской поверхности, переданных «Любопытством» (NASA's Curiosity Mars rover) и другими самоходными аппаратами, находящимися на соседней планете, разглядел существ, похожих по строению на земных насекомых. И останки, и живых. Ему не верят, стыдят – даже доклад об открытии, который был опубликован на портале Phys.Org, удалили.

3. Грибы, лишайники и плесень

Группа ученых из США, Италии и Индии опубликовала в научном астробиологическом журнале (Journal of Astrobiology and Space Science Reviews) статью под названием Evidence of Life on Mars? – «Свидетельство жизни на Марсе?». Статья (ее тоже удалили) была снабжена свидетельствами: снимками поверхности с объектами, которые авторы публикации посчитали.

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Наука: Клуб любознательных