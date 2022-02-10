На Марсе, похоже, найдены следы жизни

Марсианская поверхность, из-под которой "Любопытство" высверлил отложения, богатые изотопом углерода.

Сюрприз из подземелья

- Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела, - подмечал лектор из легендарной комедии «Карнавальная ночь». Уж 66 лет прошло с момента выхода ее на экраны, а ученые ничего вразумительного не ответили. Ни «да», ни «нет».

Сдержанный оптимизм по поводу марсианской жизни, если не нынешний, то хотя бы прошлой, появился после того, как марсоход «Любопытство (Mars Science Laboratory Curiosity) передал на Землю результаты анализов породы, извлеченной им из нескольких пробуренных скважин – марсоход оборудован небольшой буровой установкой, позволяющей извлекать образцы с глубины в несколько сантиметров, и химической лабораторией под названием Sample Analysis at Mars (SAM), способной проводить ряд исследований на месте.

Анализы продемонстрировали: марсианские породы богаты углеродом – конкретно его изотопом – углеродом-12. А такой углерод считается признаком жизни. По крайней мере, на Земле.

Химическая лаборатория марсохода.

Земным организмам углерод-12 помогает усваивать пищу, растениям – осуществлять фотосинтез. Изотоп накапливается в осадочных породах за счет погибшей живности. Из чего напрашивается вывод: марсианские отложения тоже свидетельствуют о некой жизнедеятельности – конкретно о том, что жизнь на Марсе когда-то была. Хотя бы в виде моллюсков и водорослей.

Ученые, занимающиеся марсианскими анализами, рассказали об интригующей находке в журнале PNAS. Но не стали, что называется, бить в литавры, а предложили продолжить исследования, чтобы исключить другие – небиологические - источники накопления «жизнеутверждающего» изотопа. Углерод-12 мог, к примеру, накопиться в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на местный углекислый газ. Изотоп могло занести из космоса – богатые им молекулярные облака там встречаются. Могла постараться и какая-нибудь примитивная марсианская жизнь – бактерии, выделявшие метан, который превращался в более сложные бактерии.

- Годится любая из четырех гипотез, включая, конечно, ту, которая предполагает былую марсианскую жизнь, - говорит Пол Махаффи (Paul Mahaffy), один из авторов научной публикации – ученый, который в конце 2021 года уволился из NASA, а работая там (Solar System Exploration Division at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt), отвечал за исследования с помощью лаборатории SAM на борту «Любопытства».

Давно это было

Принято считать: если жизнь на Марсе и существовала когда-то, то очень давно – более 3 миллиардов лет назад - в так называемую эпоху Ноя, когда у планеты была довольная плотная атмосфера, на ее поверхности плескали моря, текли полноводные реки, русла которых сохранились до сих пор.

Не исключено, однако, что Марс высох гораздо позднее. Стало быть, и местная жизнь могла сохраниться дольше. Об этом, по мнению американских ученых, свидетельствуют данные, который передал на Землю зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) – конкретно, спектрометр Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer (CRISM), установленный на борту. Он выявил отложения хлоридных солей, которые образовались в результате испарения морской и прочей воды. О чем в журнале AGU Advances появилась соответствующая статья.

А образовались отложения, как удалось прикинуть авторам, примерно 2 миллиарда лет назад. Это все равно давным-давно, но не настолько, как казалось до сих пор.

Вода, имевшаяся на Марсе, исчезла позднее, чем принято было считать.

НЕПРИЗНАННЫЕ МАРСИАНСКИЕ СЕНСАЦИИ

1. Микроорганизмы

С 1976 года отставной биолог NASA Гилберт Левин (Gilbert Levin) призывал коллег признать, что жизнь на Марсе была обнаружена во время экспериментов, которые провели американские аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2», прибывшие тогда на соседнюю планету. Напомню суть. Целью экспериментов было установить: есть ли на Марсе хоть кто-то. О сложных формах - например, о червяках или тараканах - ученые и не мечтали. Хотелось найти хотя бы бактерии в почве. На них, собственно, и была ориентирована методика исследования под названием Labeled Release (LR), разработанная Левиным.

Оба «Викинга», успешно севшие примерно в 6 тысячах километров друг от друга, имели по механической руке с ковшом. Каждая зачерпнула грунт и высыпала его в чашки с особой питательной средой, которую ее создатели назвали куриным бульончиком.

Плодотворная дебютная идея была такова: если в грунте есть бактерии, то, попав в «бульончик», они активизируются - начнут его есть и выделять углекислый газ. Что бактерии обычно и делают. Газ зафиксируют приборы. И ученые догадаются, что его выделили бактерии.

Ожидания оправдались. «Бульончик» спровоцировал процесс выделения углекислого газа. Об этом недвусмысленно сигналили датчики на обоих аппаратах. Но как, в итоге, официально объявило NASA, газовали не бактерии. Углекислый газ якобы образовался в результате химической реакции грунта и питательной среды.

Как минимум, бактерии на Марсе водятся, - считал отставной биолог NASA.

Левин протестовал до самой смерти (26 июля 2021 года), писал научные статьи, доказывал, что проведенные «Викингами» эксперименты убедительно продемонстрировали наличие жизни на Марсе. Но в NASA почему-то упирались. А теперь радуются углероду.

2. Насекомые

В 2019 году весьма серьезный портал Phys.Org познакомил с сенсационным открытием, которое сделал не какой-нибудь легкомысленный виртуальный палеонтолог, а профессор-энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо (Ohio University) – ученый с хорошей репутацией и 45-летним профессорским стажем.

На снимках марсианской поверхности, переданных «Любопытством» и другими самоходными аппаратами, находящимися на соседней планете, он разглядел существ, похожих по строению на земных членистоногих.

Иллюстрация из статьи Ромозера: насекомое на пути марсохода.

Профессор рассматривал снимки несколько лет. И пришел к выводу, что жизнь на Марсе была и, скорее всего, сохранилась до сих пор. Подпитывает ее вода, которая, по мнению энтомолога, все же кое-где имеется на соседней планете в жидком виде.

Ромозер продемонстрировал свои находки — то ли крупных ос, то ли жуков, тельца которых выделялись на фоне марсианского грунта. Указал на анатомические особенности «марсиан», свойственные и земным насекомым - на панцири, усики, крылья, брюшки, на симметричное строение и шесть ножек.

Еще марсианское насекомое: похоже на осу.

NASA, на удивление, отозвалось. В октябре 2019 года от его имени выступила Алана Джонсон (Alana Johnson) — в то время спикер агентства (NASA's Public Affairs Officer). В ответ на претензии энтомолога прозвучало дословно следующее: «Научное сообщество в своем большинстве придерживается мнения, что нынешние условия на поверхности Марса таковы, что там не может быть ни воды в жидком виде, ни сложной жизни».

Как показало небольшое журналистское расследование, месяцем раньше NASA наконец-то удостоило вниманием и Левина – после его критического выступления в журнале Scientific Amercan. Ответило точно такими же словами, что и Ромзеру - что называется, под копирку. Только исходили они от другого спикера агентства — Алларда Бьютела (NASA spokesman Allard Beutel).

От ученых отмахнулись? А по существу ни в чем не разобрались? Так может быть, в NASA что-то скрывают? Но с какой целью? Ответа нет. Равно, как и на все те же старинные вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе? Или жизни на Марсе нет?». Наука по-прежнему не в курсе дела.