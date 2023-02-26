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Политика26 февраля 2023 17:21

Глава Минобороны Украины поплакался западным журналистам и наврал им, что звонил Деду Морозу

Но, как оказалось, украинцы учились работать на системах "Пэтьриот" еще три года назад
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Алексей Резников недавно показывал вышитый на его носовом платочке Су-27

Алексей Резников недавно показывал вышитый на его носовом платочке Су-27

Фото: REUTERS

Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из украинских деятелей из высших эшелонов власти не дал интервью тому или иному западному СМИ. Похоже, Зеленский вменил это в обязанности членам своей команды. Кулеба, Шмыгаль, Резников, Подоляк, Мельник и куча других менее значимых персонажей не вылезает из экранов западных ТВ-каналов и со страниц иностранных изданий. Как шахтеры, вырабатывающие норму, только не в шахте и отбойными молотками, а в напичканных офисах и языками.

Вот министр обороны Незалежной Алексей Резников, который еще недавно показывал вышитый на его носовом платочке Су-27, дал очередное интервью, на этот раз итальянской газете la Repubblica, в котором обрисовал , как обстоят дела с помощью западными вооружениями.

- Нам ЗРК еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут танки Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моём письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители, - рассказал Резников итальянским журналистам.

Только вот плохие новости для Резникова пришли из США. Вашингтон сообщил, что не видит пользы для Киева от передачи Украине танков "Абрамс" и самолетов Ф-16, которые Зеленский выпрашивал у Байдена. Сначала об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, а потом подтвердил и Байден.

По словам Резникова, ситуация должна измениться кардинально уже этой весной после поступления на Украину западных систем ПВО, таких как Iris-T, Patriot и Nasams.

А все почему? Не надо было Резникову тревожить Деда Мороза. Не по адресу он обратился. На Украине Дед Мороз – персона нон грата, агент Путина и русский шпион. Они давеча на мосту даже повесили чучела Деда Мороза и Снегурочки. А теперь письма пишут Деду Морозу! А почему не святому Мыколаю, который должен заменить нашего Деда украинцам? А теперь удивляются, почему Дедушка обиделся на них?

Или министру обороны не сообщили, что на Украине Деда Мороза отменили, и он там вне закона? А не агент ли Путина Резников? И вся коррупционная кадриль, которую вертят в украинском Минобороны, должна на самом деле ослабить ВСУ?

На самом деле все обещанные системы ПВО скоро прибудут на Украину, пусть Резников не прикидывается бедной овечкой и не старается вызвать жалость к себе и Зеленскому. Более того, на одной из крупнейших выставок вооружений International Defence Exhibition (IDEX) в столице ОАЭ Абу-Даби сопровождавший батарею "Пэтриот" офицер армии США, лейтенант Киз нечаянно выдал съемочной группе нашего НТВ военную тайну.

- Нужно учиться 15 месяцев для управления системой Patriot. У нас интенсивные тренировки весь день и постоянные учения. Украинские военные проходят обучение вместе с американскими, - рассказал Киз и проговорился - В моей группе были украинские офицеры. Я проходил обучение три года назад, и несколько украинцев учились вместе с нами. Но сейчас их гораздо больше к нам приезжает.

Три года назад украинцы уже обучались в США работе с системой "Пэтриот". Задолго до начала СВО. Примерно в то время, когда Зеленский получал "домашнее задание" на саммите "Нормандской четверки" в Париже.

В ответ на вопрос, умеют ли украинцы уже сейчас управлять системой Patriot, американец дал однозначный ответ: "Да!".

Эта работа шла уже тогда, когда ни о каких ПВО публично и официально Киев не говорил ни слова. И есть все основания подозревать, что нынешние причитания про длительный курс обучения для овладения западными танками – это вот такое пустобрехство "бла-бла-бла", рассчитанное в том числе, и на эффект внезапности в случае появления "Леопардов" на поле боя. А в реальности ВСУшники уже давно учатся воевать на танках. А, может, и летать на американских истребителях.

Так что брешешь ты, экс-адвокат Резников, мечтающий убивать русских. Не писал ты писем Деду Морозу, продал ты его, а если и писал какому деду свои просьбы, то только Джозефу Робинетту Байдену-младшему. По всем известному адресу.

Правда, не исключено, что в ответном письме из Вашингтона Резникова тоже направят по одному известному адресу. Который при дамах не называют. Но это будет решаться по итогам ближайшего наступления.

Спецоперация на УкраинеО РАЗНОМ