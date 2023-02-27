Анкдоты: Весь мир - театр. Скажите, где буфет?

В офисной работе всегда можно найти позитив.
У меня, например, крутится стул.
* * *
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный «ВАЗ-2109» с тонированными стеклами и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
* * *
- Я у тебя как Золушка: стираю, убираю, готовлю.
- Я же предупреждал: выйдешь за меня будешь жить как в сказке.
* * *
- Ну что, Сидоров, задержали мы вас за убийство с поличным, 75 000 евро, украденных при ограблении вами, вот они - в рюкзачке!
- Мужики, а если без них?
- Без них мы вас не видели!
* * *
Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе, и слезы наворачиваются на глаза от счастья.
* * *
- Я приговариваю вас к 500 рублям денежного штрафа за оскорбление депутата Госдумы как представителя власти. Хотели бы вы что-нибудь сказать на это, обвиняемый?
- Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах...
* * *
- А правда, что вырученные деньги пойдут на помощь детям?
- Да, мы все чьи-то дети…
* * *
Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у российских чиновников! Передохнуть некогда!
* * *
Директор школы ловит в туалете курящего пацана.
- Какой класс?
Пацан, выпуская дым кольцами:
- Буржуазия!
* * *
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», думал: как они там в Петропавловске-Камчатском живут, если у них все время полночь?
* * *
- А давай закажем что-нибудь для гостей?
- Такси.
* * *
Живя в лесу среди диких животных, Пятачок выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.
* * *
На самом деле Земля плоская.
Но она натянута на шар.
* * *
Дикий скандал разгорелся в США: на соревнованиях по женскому плаванию была обнаружена женщина.
* * *
Скоро появятся налог «просто так» и штраф «какая разница, за что?».
* * *
Россия - страна сверхскоростей: не успел сочинить анекдот - а он уже сбылся!