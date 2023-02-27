Вопрос дня: А мы чем должны ответить на западные санкции?

Вопрос дня: А мы чем должны ответить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС:

- Когда более 40 стран применяют санкции по отношению к одной России - контрсанкции никакой пользы не принесут. Единственное, что может напугать Запад, это переход на другую экономическую модель в целом. То есть фундаментальные шаги, которые бьют по всей западной финансовой системе.

Алексей Чадаев, политолог:

- Недружественные страны травят весь мир плохой едой? Давайте запретим всю еду с вредными биодобавками с иностранными маркировками. Мы боремся за историческую достоверность? Давайте запретим всякое историческое кино, где тех людей, которые в реальности были одной расы, играют представители другой расы. Цель - именно борьба за достоверность, мы ни в коем случае не расисты, мы за историческую правду, чтобы у людей было правильное восприятие истории.

Герман Клименко, деятель IT-индустрии:

- Перед тем как вводить санкции, наказывающие зарубежных партнеров, необходимо снять собственные «санкции» с нашего бизнеса. Гораздо эффективнее будут меры: выход из ВТО и повышение таможенных пошлин на импортные товары на 100 - 200%. На примере сыра (помните контрсанкции) мы видим, что правильные действия государства ведут к восстановлению отраслей, закрытых в 90-е.

Денис Ракша, экономист:

- Не думаю, что ввод контрсанкций заставит Запад прекратить поставлять Украине оружие. Нужно отвечать асимметрично, не принимая ответные санкции, а, например, просто продолжать делать то, что ты делаешь, или даже наоборот, если тебя кто-то пытается обидеть, то ты можешь проявить повышенное дружелюбие, которое собьет с толку и заставит задуматься.

Алексей Столяров, пранкер Лексус:

- Пора ввести санкции за употребление слова «санкции». На него уже никак не реагируют, а шуму от него много.

Василий Маньжов, финансовый аналитик:

- Надо было еще год назад запретить экспорт газа в Европу, но сейчас это уже бессмысленно. Далее, я бы запретил вывоз нашего зерна и наших удобрений в Европу. Получился бы очень жесткий ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Торговля с Европой не остановится»: как десятый пакет европейских санкций скажется на экономике России

Экономист Денис Ракша заявил, что десятый пакет санкций не остановит торговлю между Россией и Евросоюзом (подробности)