Двойки за поведение – вне закона: какие правила часто нарушают школьные учителя

Как быть учителю, если ученики на ушах стоят и слов не понимают? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Крутится на уроке!» «Подсказывает!» и умильно-возмутительные послания родителям в дневнике вроде «Ел бутерброд под партой». Оказывается, учителя активно практикуют такую раздачу. А родители потом недоумевают: мол, весь дневник красный — разве так можно?

«Категорически запрещено! Оценки в школе должны выставляться только за знания», - напомнили нормы закона в Министерстве образования Московской области, опубликовав памятку в своем телеграмм-канале.

Если все-таки ребенку влепили «неуд» за плохое поведение, родителям советуют обратиться к классному руководителю или директору школы. Совет хороший, конечно, но нередко неудами учителя «отбиваются» даже от непоседливых первоклашек: малыши еще ведутся на такие приемы из-за страха.

А как быть учителю, если ученики на ушах стоят и слов не понимают? По правильному, на первый раз достаточно сделать замечание нарушителю дисциплины. Продолжает в том же духе – пригласить в школу родителей для беседы. Если и это не помогло, хулигана могут пропесочить на школьном совете по профилактике правонарушений.

- Как это – два по поведению? Я вообще этого не понимаю! – рассмеялась знакомая учительница, когда я спросила насчет неудов. - Мое поведение, может, тоже кого-то не удовлетворяет, и что?

Получается, через оценки изливают душу педагоги очень эмоциональные или же неопытные. А бывалые и опытные находят способы приструнить и без неудов: например, стремительно вызвать хулигана к доске и поставить законную двойку по предмету.