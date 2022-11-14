Миллиард на крови: аферистке-изобретательнице Элизабет Холмс грозит до 15 лет тюрьмы

Когда ей было 19 лет, СМИ дали прозвище Элизабет Холмс - «Стив Джобс в юбке». Ей пророчили великое будущее. Ее чудо-аппарат «Эдисон» грозил стать прорывом в диагностике заболеваний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда ей было 19 лет, СМИ дали прозвище Элизабет Холмс - «Стив Джобс в юбке». Ей пророчили великое будущее. Ее чудо-аппарат «Эдисон» грозил стать прорывом в диагностике заболеваний. В разработку были вложены миллиарды долларов, но чуда не случилось… В 2016 году прокуратура США начала расследование деятельности компании Theranos, которой руководила Холмс. На протяжении шести лет следствие собирало доказательства мошеннической схемы, организованной Элизабет. 18 ноября суд должен огласить окончательный приговор.

180 МЕСЯЦЕВ

11 ноября федеральная прокуратура попросила суд приговорить гендиректора Theranos к 15 годам тюрьмы за обман инвесторов. В 46-страничном докладе, представленном помощником прокурора США Робертом С. Личем, говорится, что Элизабет Холмс выбрала ложь пациентам и миллиардную наживу вместо честных отношений с инвесторами.

«Учитывая масштабы мошенничества Холмс приговор в виде 180 месяцев (15 лет - ред.) тюремного заключения отразит серьезность правонарушений, обеспечит справедливое наказание и будет сдерживать Холмс и других», - говорится в докладе.

Также сторона обвинения потребовала, чтобы обвиняемая выплатила более 800 млн долларов в качестве компенсации пострадавшим от ее махинаций, поскольку афера фактически поставила под угрозу здоровье многих пациентов.

Этому предшествовало обращение адвокатов Холмс. За день до ходатайства прокуратуры сторона защиты попросила суд о мягком приговоре для своей клиентки - не более 18 месяцев заключения. Главный аргумент адвокатов - репутация американки разрушена навсегда, она превратилась для окружающих в карикатурного персонажа, «над которым будут издеваться». Более того, Холмс не представляет реальной опасности для общества, да и криминальное прошлое у нее отсутствует.

Но эти доводы, приведенные на 82 страницах юристами, не тронули сердца прокуроров. Они называют аферу Элизабет Холмс одним из самых серьезных преступлений, когда-либо произошедшем в Силиконовой долины, отвергая любые доводы адвокатов, которые пытаются убедить суд, что обвиняемая подверглась необоснованному и несправедливому преследованию правосудия.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

В 2003 году студентке Стэнфорда Элизабет Холмс решила разработать медицинский аппарат, который мог бы по одной капле крови выявлять различные заболевания - от гриппа и ротовируса до рака и ВИЧ-инфекции - и ставить диагнозы. Больше никаких уколов и сдачи крови из вены - достаточно уколоть палец и все.

Холмс обещала, что аппарат «Эдисон» будет у каждого человека, как айфон или айпод, созданный Стивом Джобсом. Идея требовала масштабной реализации, поэтому девушка пригласила команду сотрудников Apple, чтобы те потрудились над дизайном аппарата и добились максимальной схожести с пресловутым «яблоком».

В 2013 году Холмс начала продажу своего изобретения. Для пущей убедительности она утверждала, что прибор прошел тестирование в вооруженных силах США. Правда, свои слова Элизабет доказательствами не подкрепляла. Однако этого не потребовалось - договоры о поставках были подписаны с сетью аптек Walgreens и супермаркетов Safeway. В 2015-м Холмс договорилась о применение своего аппарата сетью медпунктов для проведения анализов.

Слава об «Эдисоне» разлетелась быстро. Весь американский истеблишмент и Голливуд мечтал его заполучить - от экс-президента Билла Клинтона до миллиардера Руперта Мердока. Не отставали и рядовые американцы, кто хотел за небольшие деньги предупредить любые заболевания.

Инвесторы стояли в очередь в Theranos. Капитализация компании достигла 9 млрд долларов, Элизабет Холмс, которой принадлежала половина фирмы, стала самой молодой миллиардершей.

ПУСТЫШКА ИЛИ ЧУДО

В 2015 году успехом Theranos заинтересовался журналист газеты Wall Street Journal Джон Каррейра. Он изучил деятельность компании со дня основания, провел интервью с бывшими сотрудниками и выпустил скандальное расследование. Бывшие работники признались, что им угрожали и запугивали, требуя скрывать, что «Эдисон» - пустышка в красивой обертке. Тех, кто не был готов с этим смириться, ждало увольнение.

Во время работы над аппаратом специалисты поняли, что одной капли крови для поставки диагноза мало. Возможно, осознав к чему может привести дальнейшее продвижение на рынке «Эдисона», заставило его основного разработчика Йана Гиббонса свести счеты с жизнью в 2013 году накануне выступления в суде по защите своего изобретения.

После выхода расследования против Theranos были поданы сотни исков. Люди жаловались, что аппарат ошибочно ставил смертельные диагнозы. В связи с шумихой в 2016 году Минздрав США запретил Theranos проводить анализы крови.

Через два года Элизабет Холмс объявила о закрытии компании. Она пыталась замять скандал и обвинение в массовом обмане инвесторов. Горе-изобретательнице удалось добиться мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласившись оплатить штраф в размере 500 тысяч долларов, лишившись всех акций и получив запрет занимать руководящие должности в течение 10 лет.

СГОВОР И МОШЕННИЧЕСТВО

В том же, 2018 году, против Элизабет Холмс и ее бывшего бойфренда Рамеша Балвани было возбуждено дело по статье мошенничество. Из-за хорошего поведения пару выпустили под залог.

При этом своей вины никто из них не признал. Элизабет вовсе выбрала классическую тактику: обвинила во всех грехах экс-ухажера, заявив, что якобы он подтолкнул ее на эту авантюру.

Рассмотрение дела в суде Калифорнии переносилось четыре раза: трижды из-за пандемии коронавируса и раз из-за беременности Холмс. Затем произошло небывалое: доказательства, лежащие в основе дела, исчезли. В прокуратуре предположили, что базу данных со сведениями о ложных и верных тестах уничтожили сотрудники Theranos.

В январе суд присяжных признал Холмс виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Элизабет по-прежнему отказывается признавать свою вину, отметив, что за качество тестов несет ответственность руководство лабораторий.