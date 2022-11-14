«Выпьем за то, чтобы скорее отмучиться»: незадолго до гибели под Херсоном «батюшка российского ВДВ» напророчил свою смерть

Прошло девять дней со дня гибели священника Михаила Васильева Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Батюшка мог ошарашить словом. 21 октября на поминальной трапезе в память умершего два года назад своего духовника - протоиерея Димитрия Смирнова - отец Михаил произнес, можно сказать, пророческий тост.

- Как это было всегда, он первым (среди собравшихся за столом, — Ред.) пошел туда, где все мы будем. И уже очевидно многим, что не случайно в древней церкви все службы завершались одним и тем же выражением – «скорей бы». Скорее бы отмучиться и пойти туда, где нет ни печали, ни воздыхания и жизнь бесконечная. Кому не слабо, выпьем за это, - сказал с бокалом в руке отец Михаил.

Сегодня паства, коллеги и военные поминают уже самого отца Михаила: 14 ноября – девять дней со дня его гибели под Херсоном.

От философии к военному священству

Будущий протоиерей Михаил Васильев пришел к вере еще студентом философского факультета МГУ. Но отказавшись от светской карьеры, решил уйти в Церковь. Он всегда стремился к какому-то яркому, предельному, максимальному служению. Рисковал собой и, будучи военным священником, ездил в горячие точки.

Косово, Босния, Абхазия, Киргизия, Чечня, Сирия... Во время СВО бывал в зоне боевых действий неоднократно.

Когда парашют не раскрылся

Отца Михаила Васильева называли батюшкой ВДВ. Среди десантников он считался абсолютно своим человеком. Даже с парашютом прыгал на учениях. Правда, лет пятнадцать назад последний его прыжок (всего у него их около 300) чуть не закончился трагедией.

- Не раскрылся основной парашют, и он получил компрессионный перелом позвоночника, - рассказывает отец Андрей Спиридонов. - Васильев чудом остался жив.

До конца дней своих батюшка с предельной ясностью осознавал себя именно военным священником и никем иным. Девиз десантников «Никто, кроме нас!» стал и его девизом. Он всегда был с десантниками на передовой. Поддерживал их духовно, исповедовал прямо в окопах. Учил бойцов главной заповеди: чтобы человек оставался человеком даже перед лицом опасностей.

- Десять раз я мог погибнуть с вероятностью 99,99 процента, - рассказывал. - Падаешь в подбитом вертолете, и - живой. Или снайпер три раза подряд промазывает по мне с дистанции, с которой не может промазать. Конечно, это веру укрепляет. И этой верой Христовой я спасался от совершено неминуемых смертельных опасностей.

Отец Михаил часто повторял фразу: «Я четко знаю, Бог не выдаст…». - На войне же все просто: ты или соответствуй Евангелию, которое проповедуешь, или иди в народное хозяйство. Если ты мужчина, ты не должен отказываться от воинского долга. Если священник – от пастырского. Если тебя направили на войну, то ты обязан быть там настоящим и являть Христа.

Отца Михаила не стало утром 6 ноября 2022 года. Погиб в боевых порядках российских войск под Херсоном. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Сербский ад и Сирия

- На войну ходят не убивать, а умирать, - был убежден «десантный батюшка». - Когда ты идешь на войну, ты переступаешь через все, что тебе дорого. Ты с этим прощаешься навсегда. Когда мы въезжали в 1999 году в сербскую деревню, я торопил механика-водителя БТР, чтобы тот быстрее ехал, потому что дышать, сидя на броне в 50-градусной жаре, от запаха разложившихся трупов людей и коров, было невозможно. Все это очень страшно. А в Сирии я видел черные пятна на песке в том месте, где несколько дней назад лежал труп человека. Кости растаскиваются собаками, шакалами, и остается только черное пятно.

Отец Михаил и сам не раз видел, как принимались решения о нанесении огневого поражения в центре боевого управления в Сирии.

- Для ударов по конкретным целям учитываются такие параметры поражения, которые гарантировано позволят избежать потерь среди мирного населения, - рассказывал он. – Часто бывало так, что военные отказывались наносить удары, потому что рядом гражданские люди. Говорили: «Нет! – Почему нет? – Не видишь, бабы рядом идут».

Цена жизни имеет значение для людей, принимающих решение.

От споров не бежал

Незадолго до гибели некоторые СМИ растащили на цитаты ответ отца Михаила в его последнем телевизионном эфире на канале «Спас» в программе «Ответ священника». Некоторые обвинили его в «негуманности». Дескать, батюшка посоветовал женщинам больше рожать детей, чтобы не жалко было терять одного, отправляя его на фронт. Это вызвало бурю негодования и осуждения. Пресс-служба церковная была вынуждена даже извиниться за дерзкие слова «десантного батюшки».

А что было на самом деле? Вот расшифровка этого фрагмента:

Ведущая: «Знакомая моей семьи продала все, что было, и отправила сына на Канарские острова подальше от мобилизации. Она говорила – я готова отдать все, лишь бы мой ребенок не был там. Вы, батюшка, матерей понимаете в этом момент?».

Отец Михаил: «Я понимаю, что каждой даме Господь попустил иметь много детей. И если бы она отказалась от средств прерывания беременности, то очевидно, что ребенок будет у нее не один в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет расставаться с ним хотя бы на время. Что касается Канарских островов, то от одного креста откажешься, два получишь. От себя не убежишь».

То есть, намекнул батюшка, можно целым вернуться, но погибнуть на тех же Канарах от несчастного случая.

И разве военный священнослужитель был в своей последней проповеди не прав?

И НАПОСЛЕДОК…

Отца Михаила не стало утром 6 ноября 2022 года. Погиб в боевых порядках российских войск под Херсоном. Посмертно был удостоен указом президента России Владимира Путина звания Героя России. Отпевали батюшку при огромном скоплении людей в главном Храме Русской Православной церкви - Храме Христа Спасителя. Службу возглавил Патриарх Кирилл.

У погибшего священника остались жена и шестеро детей: Дмитрий, Герман, Анна — студенты, Ксения и Вера учатся в школе, младшая Люда — дошкольница.

Похоронили батюшку за алтарем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в поселке Власиха.

СПРАВКА «КП»

Родился в 1971 году. Выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Академии Генерального штаба ВС РФ.

Хиротонисан в сан диакона 7 марта 1998 г. епископом Бронницким Тихоном, в сан иерея 27 апреля 1998 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Награжден орденом Мужества, орденом прп. Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как священник участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области.