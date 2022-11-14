Руководителю ММК присвоено звание Героя Труда

В указе президента отмечается, что награда присвоена Виктору Рашникову за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Он родился в семье металлурга и начал свою трудовую деятельность на Магнитогорском металлургическом комбинате в 1967 году, куда пришел слесарем цеха ремонта металлургического оборудования №2. Уже позднее, в 1974 году он окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «Обработка металлов давлением».

Его карьера на комбинате включала позиции оператора, бригадира, мастера, начальника смены, начальника цеха. В 1985-1990 годах Виктор Рашников работал заместителем главного инженера – начальником управления по производству и поставкам продукции, а в 1991 году стал главным инженером – первым заместителем генерального директора. В 1997 году Рашников возглавил ММК в качестве генерального директора, а в апреле 2005 года стал председателем совета директоров ММК.

В 1994 году Виктор Рашников получил диплом по специальности «Организация управления производством». В Магнитогорской государственной горно-металлургической академии в 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Совершенствование сквозной технологии производства проката из конструкционных сталей с целью повышения качества продукции», в 1998 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Развитие технологических систем на основе комплексного моделирования для производства конкурентоспособного стального проката».

Виктор Рашников является автором многих научных исследований и технических разработок, что делает его одним из крупнейших специалистов черной металлургии. Его вклад в развитие отечественной промышленности отмечен государственными наградами, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орден Александра Невского и другие. В феврале 2022 года, в год 90-летия Магнитки, президент РФ Владимир Путин также наградил коллектив ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» почетным знаком «За успехи в труде», отметив большой вклад руководителей и работников ММК в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели комбината.