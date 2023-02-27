«Зеленый номер» от «Комсомольской правды»

Скоро весна. Дачники с нетерпением ждут ее, чтобы навести красоту и уют на своих участках, экспериментировать с различными посадками!

«Комсомольская правда» подготовила для своих читателей подарок – особый «зеленый» номер, в котором вы найдете специальный выпуск «Моя любимая дача». Этот номер для тех, кто считает дни до возвращения на дачу, мечтает заняться своими грядками и, возможно, поставит в этом году рекорд в выращивании овощей и фруктов! В зеленом номере найдут что почитать и новички, опытные дачники-огородники.

Рассказываем о новшествах и особенностях грядущего дачного сезона. Что и когда сажать, как сэкономить на покупке посадочного материала, облегчить себе жизнь на грядках и сэкономить на подкормке и защите растений. Делимся простыми приемами как улучшить почву на участке. Ну и, конечно, наш традиционный лунный календарь, в котором расписано в какое время необходимо сделать те или иные полевые работы.

«Зеленый номер» «Комсомольской правды» 27 февраля! Не пропусти!

В каждом номере - пакет семян в подарок!

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