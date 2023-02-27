Чулпан Хаматова стала изгоем в Латвии из-за творческого провала

Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой с формулировкой "творческий провал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова так и не смогла стать своей в Латвии. В Риге в последний момент отменили спектакль с участием актрисы. Она должна была выступать на латышском языке в постановке по мотивам повести Гоголя "Старосветские помещики". Но случился творческий провал.

Чулпан Хаматова готовилась предстать на сцене Нового Рижского театра в новом амплуа. Но организаторы за день до премьеры отменили спектакль с ее участием. Они объявили о том, что долгожданная премьера с россиянкой, которая со сцены говорила бы по-латышски, не состоится. Отменены генеральная репетиция 27 февраля и премьера 28 февраля, а также спектакли, которые должны были состояться в марте и начале апреля.

"Просто на этот раз не получилось. Творческий провал. В театре (как и в жизни) такое иногда бывает", - пояснило руководство культурного учреждения.

Об истинных причинах резко изменившихся планов остается лишь догадываться. Для Нового Рижского театра ситуация с отменой представления абсолютно беспрецедентна. История культурного учреждения знает немало проблемных спектаклей. Но премьеры ранее не отменяли.

Публика склоняется к тому, что ситуация Хаматовой оказалась безнадежной. Мол, сбежавшая из России актриса стала изгоем в чужой стране. А ведь для подготовки к этой роли многодетная мать отказалась от всех предложений, чтобы полностью посвятить себя грядущему дебюту.

В начале 2023 года внимательные поклонники заметили еще один момент. С сайта Нового Рижского театра исчезли все данные о значимых международных наградах Хаматовой.

Ранее артистка заявила, что хочет отказаться от актерства, чтобы больше времени уделять благотворительности. По ее признанию, выходить на сцену перед публикой для нее каждый раз мука. "Всегда думаю: «Зачем я выбрала эту профессию?». Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой", - откровенничала Чулпан.