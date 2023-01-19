Чулпан Хаматова сделала отчаянное признание

Актриса Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова недолго задержалась в Латвии, куда сбежала в феврале 2022 года. Покинувшая Родину знаменитость из Прибалтики тайно приехала в США. Актриса не скрывает, что привыкла жить на широкую ногу, получала внушительные гонорары. Однако теперь все иначе.

Чулпан Хаматова пытается наладить жизнь за границей. Она работает в театре в Риге и гастролирует со своими спектаклями по разным странам. Недавно артистка выступала в Сан-Франциско, а затем приехала в Кремниевую долину и сделала отчаянное признание.

По ее словам, выходя на сцену, она жалеет, что стала актрисой. "Каждый раз, когда у меня начинают трястись руки на сцене, я думаю: «Почему я выбрала эту профессию? За что я так себя не люблю?» Я проклинала себя за то, что стала актрисой…" - разоткровенничалась Хаматова.

Она отметила, что очень хочет побыстрее отказаться от актерства. Знаменитость решила заниматься чем-то для души. "Хочу на радио читать стихи, которые я люблю сама", - призналась она в эфире YouTube-канала Tekiz. А еще ей бы хотелось преподавать и дарить свои знания другим.

47-летняя знаменитость заявила, что для сцены и кино она уже не годится. Мол, возраст не тот.