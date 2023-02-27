Наташа Королева обалдела от вида 69-летней Любы Успенской в откровенном наряде

Любовь Успенская. Фото: Личный архив

Вторые сутки поклонники обсуждают фееричное появление Любови Успенской. На одном из концертов 69-летняя певица предстала на публике в прозрачных лосинах. При виде королевы шансона обалдели не только поклонники, но и ее коллеги по шоу-бизнесу.

Наташа Королева восхитилась Любовью Успенской, вышедшей на сцену в откровенном наряде. Черный топ с внушительным декольте и полупрозрачные лосины, из-за пикантного дизайна которых казалось, что звезда эстрады дефилирует в черных трусах, - в таком виде артистка выглядела сногсшибательно.

Любовь Успенская.

"Люба жжет! Она красотка. А как она нарядилась! Какие чулочки, какие штанишечки, какие рейтузики! Люба молодец!", - не сдержалась Наташа.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" заявила, что Любовь Залмановна - круче Мадонны. "Аппетитная! За попку так и хочется ущипнуть! А это важно для артистки, когда за попку хочется ущипнуть. Не всех хочется ущипнуть", - добавила вокалистка.

К слову, Успенская может позволить себе щеголять в лосинах и топах. Недавно она хвасталась пластической операцией по увеличению ягодиц. Процедура обошлась певице в два миллиона рублей. Ей вкачали в попу два литра жира, взятого с живота. "Мою попу надул пластический хирург", - кокетливо сообщала вечно юная исполнительница.