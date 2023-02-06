Стало известно о скандалах Игоря Николаева с молодой женой из-за Наташи Королевой

Композитор Игорь Николаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники переживают за Игоря Николаева. Вот уже неделю музыкант находится в реанимации. После второго обширного инфаркта ему сделали операцию на сердце - поставили три стента, чтобы восстановить просвет в коронарных артериях и наладить кровоток. Меж тем сплетники причиной ухудшения состоянии певца называют его семейную драму.

Игорь Николаев почувствовал себя плохо в конце января. Его молодая жена Юлия Проскурякова вызвала "скорую" в элитный коттеджный поселок под Истрой, где у супругов двухэтажный особняк.

Композитора положили в отделение интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии. У Игоря Юрьевича случился обширный инфаркт.

Поговаривают, что до больничной койки музыканта якобы довели жены - бывшая Наташа Королева и нынешняя Проскурякова. Ходят слухи, что Николаев никак не может забыть Королеву. Не так давно он с вожделением смотрел на певицу во время одной из передач. Наташа ошарашила всех коротким платьем с умопомрачительным декольте.

Соседка Николаева и Проскуряковой и вовсе сообщила, что те находятся на гран развода. Милена Дейнега рассказала: "Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся".

Женщина добавила в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, что Юля в последнее время сильно изменилась, начала скандалить и срываться на людей.

Меж тем врачи-кардиологи отметили, что инфаркт у Игоря Юрьевича мог случиться из-за сосудов. "Факторы риска сердечно-сосудистой патологии всем широко известны: курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, злоупотребление алкоголем", - отметили специалисты.

В 2022 году исполнитель хита "Малиновое вино" заметно располнел. Поклонников насторожило одутловатое лицо композитора. А ведь отечность - проявление патологии.

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