Анекдоты: Не нужно опасаться инопланетян, опасаться нужно тех людей, которые инопланетян видят…

- Можно ли верить женщинам?

- Конечно, можно. Пусть верят.

* * *

Бомжам - хорошо. Их жилплощадь убирают дворники.

* * *

- Скажите, это у вас свадьба пела и плясала в прошлую субботу?

- Нет, развод.

* * *

Челябинские занавески настолько суровые, что исполняют роль несущих конструкций в доме.

* * *

Помню, в детстве я много рисовал заправленными спиртом фломастерами.

Наутро сильно болела голова. Приходилось еще чуть-чуть порисовать.

* * *

Самый частый вопрос по мобильнику:

- Ты где?

Самый частый ответ:

- Уже подъезжаю.

И на этом кормится не одна компания мобильной связи...

* * *

- Здравствуйте, нужен проверенный электрик, можете кого-нибудь посоветовать?

- Конечно, могу! Любой живой электрик автоматически считается проверенным.

* * *

Зрители в цирке были шокированы, когда дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил и со словами: «Блин, опять!» - начал перебирать карбюратор.

* * *

В брачном агентстве менеджер предлагает клиентке:

- Вот хорошая кандидатура. Мужчина, 38 лет, рост 184 см, вес 85 кг, брюнет.

- О! Интересно!

- Не курит. Мастер спорта по плаванию.

- Прекрасный вариант!

- Свой бизнес: завод, автосервис, сеть заправок. Особняк за городом, дом на море, два автомобиля, яхта...

- Просто прелесть!

- Из увлечений: играет в танчики.

- Давайте следующего.

* * *

- Ты где пропадал?

- На бандитской сходке.

- Но ты же приличный человек?

- Меня и привезли туда как приличного человека - в багажнике машины.

* * *

Фрезеровщик Федор знал, что семь - это счастливое число, но семь пальцев на руках не вселяли в него оптимизма.

* * *

На производственном совещании:

- Кто быстрее всех сделает план, получит от меня шоколадку!

- Шеф, зарплату бы!..

- Начина-а-ается! Я уже купил шоколадки!

* * *

Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения!

* * *

- Скажите, вот вы чиновник, занимающий очень высокое положение, вы соблюдаете законы?

- Ну что вы, я уже прошел этот уровень.

* * *

Два раза в неделю я устраиваю себе заслуженный отдых!..

И пять раз - незаслуженный.