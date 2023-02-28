Анекдоты: Не нужно опасаться инопланетян, опасаться нужно тех людей, которые инопланетян видят…

- Можно ли верить женщинам?
- Конечно, можно. Пусть верят.
* * *
Бомжам - хорошо. Их жилплощадь убирают дворники.
* * *
- Скажите, это у вас свадьба пела и плясала в прошлую субботу?
- Нет, развод.
* * *
Челябинские занавески настолько суровые, что исполняют роль несущих конструкций в доме.
* * *
Помню, в детстве я много рисовал заправленными спиртом фломастерами.
Наутро сильно болела голова. Приходилось еще чуть-чуть порисовать.
* * *
Самый частый вопрос по мобильнику:
- Ты где?
Самый частый ответ:
- Уже подъезжаю.
И на этом кормится не одна компания мобильной связи...
* * *
- Здравствуйте, нужен проверенный электрик, можете кого-нибудь посоветовать?
- Конечно, могу! Любой живой электрик автоматически считается проверенным.
* * *
Зрители в цирке были шокированы, когда дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил и со словами: «Блин, опять!» - начал перебирать карбюратор.
* * *
В брачном агентстве менеджер предлагает клиентке:
- Вот хорошая кандидатура. Мужчина, 38 лет, рост 184 см, вес 85 кг, брюнет.
- О! Интересно!
- Не курит. Мастер спорта по плаванию.
- Прекрасный вариант!
- Свой бизнес: завод, автосервис, сеть заправок. Особняк за городом, дом на море, два автомобиля, яхта...
- Просто прелесть!
- Из увлечений: играет в танчики.
- Давайте следующего.
* * *
- Ты где пропадал?
- На бандитской сходке.
- Но ты же приличный человек?
- Меня и привезли туда как приличного человека - в багажнике машины.
* * *
Фрезеровщик Федор знал, что семь - это счастливое число, но семь пальцев на руках не вселяли в него оптимизма.
* * *
На производственном совещании:
- Кто быстрее всех сделает план, получит от меня шоколадку!
- Шеф, зарплату бы!..
- Начина-а-ается! Я уже купил шоколадки!
* * *
Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения!
* * *
- Скажите, вот вы чиновник, занимающий очень высокое положение, вы соблюдаете законы?
- Ну что вы, я уже прошел этот уровень.
* * *
Два раза в неделю я устраиваю себе заслуженный отдых!..
И пять раз - незаслуженный.