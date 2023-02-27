Научная сенсация: Черты вашего характера изначально заложены в генах ДНК

Гамму из 8 основных эмоций можно получить с помощью комбинаций в организме всего трех веществ. Фото: Shutterstock

Вот говорят: человек - венец творения. А на самом деле, в каком-то смысле мы устроены не сложнее цветного телевизора. Всю палитру красок в телевизоре получают из смешения трех цветов - красного синего и зеленого. А у людей оказалось, что гамму из 8 основных эмоций (стыд, тоска, радость, гнев, отвращение, удивление, страх, возбуждение) можно получить с помощью комбинаций в организме всего трех веществ: серотонина, дофамина и норадреналина. Эту модель придумал в 2012 году шведский ученый Хуго Лёвхейм. А недавно российские ученые из Национального центра генетических исследований в Новосибирске, используя эту модель, научились определять психотип человека на основе анализа его ДНК.

Как работает этот механизм?

- В принципе, факторов, которые влияют на эмоции, конечно больше, но серотонин, дофамин и норадреналин это основные нейромедиаторы (химические молекулы, с помощью которых нервные клетки общаются между собой), определяющие наш эмоциональный фон, - говорит врач-генетик Инна Холяндра. - И если мы посмотрим, какая генетическая предрасположенность к выработке этих веществ будет у человека, то сможем многое узнать о том, как работает его психика.

ИГРАЙ ГОРМОН!

Кто заставляет нас ликовать от счастья и лишает покоя

1. Дофамин называют гормоном мотивации и предвкушения удовольствия. Он отвечает за концентрацию внимания, хорошую память и обучаемость.

2. Серотонин - “гормон счастья”, он оберегает нас от негативных эмоций, дает спокойствие и уверенность, убирает лишние “шумы” в виде раздражающих мыслей и ощущений. Если человек постоянно недоволен собой, есть себя поедом, занимается самокопанием - у него низкий уровень серотонина.

3. Норадреналин — это наша энергетика. Это стрессовый гормон он отвечает за реакцию “бей или беги” и регулирует работу сердечно-сосудистой системы. Уровень норадреналина определяет, как мы реагируем на стресс: как быстро человек принимает решение, как отвечает на агрессию, будет ли он сопротивляться в случае опасности или растеряется.

Каким образом эта работа генетиков применяется на практике? Это хорошее подспорье для психологов, такие анализы помогут людям разобраться в своих внутренних проблемах.

- Мы понимаем, какие слабые и сильные стороны заложены в людях от природы, - объясняет Инна Холяндра. - Много дофамина и норадреналина — это черта трудоголиков и “достигаторов”. Это амбициозные люди, которые с энергией бульдозера двигаются к цели, но часто выгорают, потому что не умеют отдыхать. Такой человек с активностью всех систем просто не способен лежать на диване. Если мы видим низкий уровень серотонина, то это влияет на низкую самооценку. Неуверенных в себе людей нужно научить бороться с тревожностью, с высоким фоном негативных мыслей. А если у человека низкий уровень норадреналина, то ему нужно бережно относиться к ресурсам организма. Работа с авралами, сверхзадачами, ночными сменами, командировками - не для него. Свободный график, поменьше стрессов - в таком режиме он может и сохранить здоровье и показать высокую результативность.

Низкий уровень серотонина плохо влияет на самооценку. Фото: Shutterstock

- Но ведь у человека есть еще и культурный слой - образование, воспитание… Это тоже влияет на психику и поведение. Насколько точную картину дает такой генетический анализ?

- Вклад генетики в характер человека примерно 50 процентов. Это база, которую никуда не денешь. А каким будет воздействие среды мы не знаем, оно чаще всего бессистемное и хаотичное. Давайте, я вам на примере объясню. Есть такой психотип, когда много норадреналина и серотонина и мало дофамина. Такой человек, как правило, душа компании - он веселый, энергичный, позитивный, смотрит на мир через розовые очки. Самооценка у него зачастую завышенная. Но за счет того, что дофамина мало - а дофамин про цель и ее достижения - то такие люди бывают поверхностными и непостоянными. И когда у ребенка природой заложена соответствующая комбинация, то при прочих равных он вырастет именно таким: энергичным, уверенным в себе, но не очень мотивированным и, что называется, не очень деловым. При этом если родители будут знать, какие гены достались ребенку, то как раз с помощью воздействия среды негативную черту характера можно нивелировать. Если такой ребенок будет с детства заниматься спортом, участвовать в командных проектах, то у него “прокачается” дофаминовая система: он научится планировать, быть дисциплинированным и добиваться результата. Но если воздействие не будет целенаправленным, то генетика возьмет свое, как раз за счет того, что воздействие среды хаотично. Ситуации, когда волею случая ребенок сам по себе попадает в среду, которая может исправить врожденные качества характера - единичны.

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