Гений вы или хулиган – определяют гены: российские ученые рассказали о важном открытии

Технология редактирования генома у людей уже есть. Но пока ученые опасаются ее применять, потому что последствия предсказать сложно. Фото: Shutterstock

Валерий Полуновский - руководитель команды разработчиков новосибирского Национального центра генетических исследований. Его группа занималась созданием тест-системы, которая позволяет на основе анализа генетических маркеров оценивать принадлежность человека к тому или иному психоэмоциональному типу. Возникает вопрос: так что же управляет человеком - культурный слой или зов предков? В какой степени мы можем изменить заложенную в нас генетическую программу? Об этом мы решили спросить самого ученого.

- Валерий, если поверить, что человек это биохимический компьютер и базовые реакции у нас “предустановлены”, то в какой степени характер людей можно изменить, перефразируя Высоцкого, с помощью нужных книг, прочитанных в детстве?

- Вклад генетики и среды в различные черты человека - он разный. Например, на личностные качества из “большой пятерки” - экстраверсия, доброжелательность, нейротизм, открытость опыту, добросовестность - генетика влияет примерно на 30-40 процентов. А на агрессивность, например, больше воздействует социум. Существует, конечно, определенная генетическая предрасположенность, но процентов на 60 это качество поддается воздействию. Что касается интеллекта или роста, то это сложные признаки, где генетика играет более значительную роль, управляя этим свойством на 60-80 процентов. То есть генетика — это фундамент, который может иметь разную надстройку. Если умножить генетические способности на благоприятные условия среды, то появляются ведущие ученые или предприниматели, способные перекроить облик мира.

Редактирование человека и гениальные дети

- Было много проектов, когда генетики обещали родителям появление таких гениальных детей. Мол, отбор можно проводить еще на уровне эмбрионов, выбирая внешность ребенка или потенциал его интеллектуальных способностей. Как вы относитесь к такому прогнозированию?

- Сегодня реально с помощью генной инженерии убрать у ребенка заболевание, вызванное дефектом одного гена - существуют генно-терапевтические препараты. Также можно выявить наличие мутаций, связанных с моногенными заболеваниями. Это делается в рамках медицинской диагностики перед процедурой ЭКО. Интеллект — это комплексный признак, на него влияют порядка 4000 генов. И здесь пока технологии редактирования генома, или генетического скрининга в таком масштабе нет. Надо понимать, что любой отбор, любое редактирование одного гена может привести к ошибке в другом гене. Достоверно известно только об одной попытке - китайский генетик Хе Цзянькуи отредактировал гены двух близнецов, чтобы сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ. В результате ученый был подвергнут уголовному преследованию, потому что с точки зрения этики это не совсем правильная история. Скажем так, технология редактирования генома у людей уже есть. Но пока ученые опасаются ее применять, потому что последствия предсказать сложно.

Квадратная челюсть - признак волевого характера?

- Известный эксперимент генетика Дмитрия Беляева по одомашниванию лисиц показал, что поведение связано с внешностью. Домашние лисы стали дружелюбными, но у них, как и у собак, появились хвосты колечком свисающие уши. У людей замечали связь между внешностью и чертами характера?

- С лисами все более ли менее понятно. Некоторые гены, связанные с чертами поведения, сцеплены с другими генами, которые влияют на другие признаки. Это происходит, когда эти гены находятся рядом на одной хромосоме и наследуются всегда сцепке друг с другом. Когда мы отбираем лис на дружелюбие, есть определенный ген, который на этот признак сильно влияет. Отбирая его мы одновременно отбираем и хвост колечком, в силу того, что они просто сцеплены. У Homo Sapiens в принципе такие альянсы генов тоже должны быть, но селекцией людей никто не занимался. Мы вступаем в брак добровольно на основе любви и симпатии и среди людей черты внешности подвержены случайному распределению. У нас такие альянсы генов, отвечающих за характер и внешность, сложно проследить.

- То есть распространенный стереотип, что волевого человека можно узнать по тяжелому квадратному подбородку — это миф?

- Это расхожее поверие выросло из наблюдения, что у мужчин с более высоким уровнем тестостерона более окладистая борода, и соответственно у таких людей подбородок кажется больше. Но в реальности, эти два признака - волевой характер и величина подбородка связаны слабо.

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