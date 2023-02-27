«Я – русский» певца SHAMAN проверяют на экстремизм: к бабушке артиста пришла полиция

Иногда всенародная слава — это не только аншлаги, восхищенные комментарии, стопроцентная узнаваемость и солидные гонорары. Это еще и куча побочных явлений: от общения с назойливыми фанатами до проблем с не слишком адекватными людьми.

Вот и новая звезда эстрады SHAMAN хлебнул из горькой чаши. На него пришло заявление в прокуратуру от земляка — жителя Тульской области, которому не понравилась песня «Я — русский» из-за припева. Слушатель разглядел в популярных строчках композиции намеки на экстремизм (ст. 282 ч. 1 УК РФ) и потребовал от силовиков провести проверку. Ярослава вызвали в УМВД РФ по Тульской области.

На первый взгляд, звучит абсурдно — запрещать называть себя русским могут сегодня разве что на Украине, — но это не совсем так. Дело в том, что некоторые высказывания и реплики, кажущиеся вроде бы безобидными, после эксплуатации ультраправыми националистами в России были признаны экстремистскими (к примеру, фраза «Россия для русских», которую приписывают Александру III).

В том числе и популярная в определенных кругах националистов надпись «Я русский» на футболке стала своего рода отличительным признаком человека радикально патриотических взглядов. Оперативники МВД об этом отлично знают. В сериале «Физрук» даже был выведен карикатурный герой такого типа — спортивный голубоглазый славянин Димас (Дмитрий Власкин), который носил майку «Я русский», слушал консервативную группу «25/17» и ненавидел мигрантов.

А в списке запрещенных Минюстом РФ видео есть и ролик с названием «Я русский» , впрочем к творчеству SHAMAN все это никакого отношения не имеет. Вероятно, «националистический флер», что тянется за популярным лозунгом, который пропевает артист в припеве, просто сыграл злую шутку с вокалистом.

Как стало известно KP.RU, сотрудники МВД пришли по месту регистрации SHAMAN — в Туле. В квартиру, где, к слову, снимали клип «Моя семья». Дома были бабушка и дедушка артиста, которые оказались обескураженными тем, что их внука разыскивает полиция.

Близкие сразу позвонили Ярославу и передали контакт участкового, с которым певец и связался. Поскольку речь идет о проверке по факту жалобы, и процессуальный статус Дронов не получил, сотрудник МВД попросил его написать объяснительную дистанционно (артист живет в Москве). Что SHAMAN и сделал. И показал бумагу в телеграм-канале.

— Мою песню «Я РУССКИЙ» знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну, — написано в бланке. — Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «Я — РУССКИЙ» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной.

В объяснительно записке SHAMAN также напомнил, что скандальная песня звучала в эфире Первого канала в Новогоднюю ночь «сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина, традиционного боя кремлевских курантов и гимна нашей страны».

Реакции на объяснительную от представителей правоохранительных органов или истца пока не последовало.

К слову, именно так — «Я русский» — и называется новая концертная программа артиста, которую он представит в Москве, Петербурге, Орле, Брянске и других городах страны.