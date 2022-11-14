Вдова Михаила Жванецкого рассказала, как отреагировал бы её муж на события на Украине

Вдова Михаила Жванецкого Наталья Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В ноябре в издательстве «Эксмо» вышла книга Михаила Жванецкого «Тексты к размышлениям». В нее вошли как известные афоризмы писателя: «Одно неловкое движение – и вы отец», так и те, что не были раньше опубликованы, хотя возможно, они и звучали со сцены на его выступлениях. Составитель сборника – вдова писателя, которая после его смерти в 2020 году делает всё, чтобы сохранить память о нём. С Натальей Жванецкой мы поговорили о новой книжке и не только.

- Фаине Раневской приписывают афоризмы, которые она никогда не говорила… Валентин Гафт очень расстраивался, когда под его именем публиковали эпиграммы, которые он не сочинял…

- Мише тоже приписывали не его тексты. Но он не обижался, - говорит Наталья Жванецкая. - Часть его выражений перефразировали и выдавали за афоризмы Жванецкого. Особенно когда появился Интернет. Чего там не встретишь. И за всем не уследишь. Миша к этому относился спокойно. Мне тоже часто присылают тексты, которые якобы сочинил Жванецкий, хотя на слух я понимаю: не он. Но не разубеждаю, не разоблачаю. Зачем? Это память о Мише. Значит, его помнят, любят – пусть будет.

- Михаил Михайлович в течение 17 лет вел телепередачу «Дежурный по стране», где он отвечал на самые острые вопросы, которые волнуют всех. Как бы сегодня он отреагировал на события на Украине?

- Был бы очень расстроен. Он всегда подчеркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны, на два города. Зиму и весну проводили в Москве. Лето и осень - в Одессе. Там юг, солнце, море, друзья, общение. Почти ежедневные посиделки у нас дома. Миша не любил отпускать меня надолго. Поэтому мои подружки приходили к нам.

- Представляю себе, как это было. Бедный Жванецкий, все же ждали от него острот, фонтана шуток…

- Как раз наоборот: Миша с интересом слушал. Он никогда никого не старался рассмешить, не шутил специально. Он и чужой юмор, по-моему, воспринимал с трудом.

Только на сцене для него был важен смех зрителей, как реакция зала. Он всегда говорил то, что думает. Но у него был такой ироничный взгляд на вещи и такая самоирония, что вызывало у окружающих смех. При этом была огромная любовь к людям, даже когда он иронизировал. В нем не было ни недоброжелательности, ни высокомерия. Он был очень терпим. Если и возникало какое-то недовольство, то только собой.

Вообще одесский юмор очень специфичен: вам кажется, что одесситы все время шутят и стараются вас рассмешить. А они не шутят. В Одессе так разговаривают.

- Вдовы писателей после ухода своих знаменитых мужей часто остаются без средств к существованию. Насколько я понимаю, это не ваш случай. Михаил Михайлович о семье позаботился…

- И он позаботился, и у меня есть собственные доходы, которые сейчас пополнили авторские отчисления, поскольку я единственная наследница и правообладатель произведений Жванецкого. Это его распоряжение - он оставил мне все, в том числе свое творческое наследие. Все вопросы были решены еще при жизни Миши. Он говорил: документы должны быть в порядке. Принял такое решение, чтобы не рассорить детей, чтобы не было склок и скандалов. Такие истории у всех на слуху. Да и странно, когда дееспособные дети живут за счет отчислений, оставшихся от родителей.

- Чем занимается ваш сын – Дмитрий Жванецкий?

- У него небольшой бизнес. Он помогает мне реализовывать разные мои проекты. В шутку называю его своим спонсором. Он довольно остроумный и ироничный молодой человек. Мне кажется, он пишет юмористические рассказы и даже печатается, но под псевдонимом. Поскольку фамилия - Жванецкий - обязывает. Внешне Митя очень похож на отца.

- Не все знают историю вашего знакомства с Жванецким. Он уже был известным писателем-сатириком, исполнителем собственных текстов?

- Да, он уже был знаменит. Мы познакомились в начале 90-х. Мише было 56 лет, мне 24 года. Мой приятель предложил мне подработку - разносить кофе в «Клубе одесситов». Там я встретила Жванецкого. Хотя теоретически могла бы повстречаться с ним раньше. Весьма вероятно, что в детстве я его видела на улице, поскольку мы жили в соседних домах. Его отец работал терапевтом, а мама была зубным врачом. Моя бабушка знала его отца, как прекрасного специалиста. Когда ей сообщили, что я выхожу замуж за Михаила Жванецкого, она обрадовалась: «Он прекрасный врач». И так и осталась в неведении, что я замужем не за врачом, а за его сыном.

- Чем вы покорили Михаила Жванецкого, не сложно понять: высокая, длинноногая, молодая красавица. А вот он вас чем? Все-таки был уже немолод и не красавец…

- Он покорил своим талантом и умом. В мужчине самое сексуальное «место» – это его мозги. Плюс человеческие качества. Жванецкий был честным, добрым, порядочным человеком...

- И щедрым?

- Ну, как сказать… Все его прежние женщины говорили о нем, как о невероятном скряге. Я же за ним этого не замечала. Мне он ни в чем не отказывал, но я и не просила многого, ни дорогих машин, ни бриллиантов. Наверное, мы встретились в правильный период его жизни.

Мне сейчас столько же лет, сколько было ему, когда мы познакомились. И я восхищаюсь его мужеством: в 56 лет решился создать семью. Взял на себя ответственность не только за меня, но и за мою многочисленную родню. У меня бы на это сейчас не хватило ни сил, ни желания.

- То есть быть женой Жванецкого было легко?

- Да! Миша был прекрасным мужем.

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