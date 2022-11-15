Женщина-физик родом из России стала звездой Тиктока

Татьяна Ерухимова занимается популяризацией науки в Техасе, США. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Тиктоке – новая звезда. Татьяна Ерухимова – не поет, не показывает фокусы, не исполняет шутки собственного сочинения. Она снимает на видео опыты, которые проводит со своими студентами – будущими физиками.

Ерухимова – физик, она преподает в Техасском университете A&M. В США россиянка перебралась в 1999 году, закончив Нижегородский университет им. Лобачевского.

На одном из своих первых занятий с первокурсниками она поняла – физика не кажется им интересной дисциплиной. И стала искать особые методы подачи материала, а именно объяснять основы физики, показывая простые, но зрелищные опыты.

Студенты приняли этот метод на «ура» и даже стали снимать эксперименты на свои смартфоны, чтобы показывать их друзьям и знакомым. Потом эти видео стали попадать в соцсети, и Ерухимова стала всемирно известной.

Теперь у нее свой аккаунт в Тиктоке, куда она регулярно выкладывает видео, собирающие десятки миллионов просмотров.

Один из миллионников – эксперимент с колесом: преподаватель держит в руках натянутую веревку. Невращающееся на веревке колесо сразу падает из-за гравитации, а вращающееся нет. «В точности, как наша Земля, которая вращается и держится», - поясняет преподаватель.

Классические физические опыты, посвященные инерции, могут вогнать в скуку даже студентов физфака. Но Ерухимова использует в своих экспериментах непривычные для академической среды объекты – тарелки, картофелины, кухонные ножи.

Все это привлекает внимание не только ее учеников, но и обычных людей по всему миру. Которые с удовольствием смотрят даже неудавшиеся эксперименты. Однажды Ерухимова решила объяснить силу нагрузки, взяв обычные яйца. Но что-то пошло не так, и яйца разбились. Невозмутимая Ерухимова констатировала: «Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц». Чем привела более 30 миллионов человек, посмотревших этот ролик, в восторг.

В университете ее называют легендой, а студенты говорят, что она – лучший из преподавателей.

Кстати, в научной среде Ерухимова произвела настоящую сенсацию, проведя в прошлом году исследование, вывод которого многих ошеломил: нет никаких доказательств того, что мужчины превосходят женщин в изучении естественных наук и в первую очередь физических.