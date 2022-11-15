ВКонтакте подвела первые итоги программы поддержки сообществ СМИ

За девять месяцев 2022 года количество сообществ СМИ выросло на 5% и достигло 12 600. Рост стал возможным в том числе благодаря мерам поддержки, которые социальная сеть предоставляла медиа в течение этого года, и развитием рекомендательных алгоритмов.

Для помощи медиа в развитии на площадке ВКонтакте запускает разноформатные меры поддержки. Одной из таких мер в этом году стали гранты на продвижение. Претендовать на них могли те СМИ, которые развивают собственные сообщества ВКонтакте: публикуют материалы, загружают видео и клипы, запускают дискуссии в чатах и комментариях. В рамках программы гранты предоставили 19 крупнейшим федеральным и региональным СМИ — они получили поддержку на общую сумму в 3,5 млн рублей.

Кроме того, многие сообщества СМИ были подключены к партнёрской программе ВКонтакте. Благодаря этому верифицированные медиа и сообщества изданий, публикующих эксклюзивный контент только ВКонтакте, получают дополнительные возможности монетизации. В конце прошлого года социальная сеть запустила монетизацию и для видеоконтента, а в этом году расширила опцию, открыв авторам доступ к монетизации прямых эфиров.

Также медиа получили дополнительный охват для своего контента благодаря спецпроектам, реализованным вместе с командой соцсети. Среди них стикеры для любителей дорам от телеканала «Суббота!», кастинг в сериал«Сидоровы» от СТС, спецпроекты к сериалу «Чернобыль» от ТВ3, эксклюзивная презентация шоу «Маска».

Команда ВКонтакте оказывает оперативную поддержку представителям медиа, помогает в решении возникающих вопросов, развитии сообществ СМИ в соцсети и привлечении аудитории, проводят обучающие мероприятия. В марте было запущено информационное сообщество ВКонтакте для СМИ, подготовлены обучающие материалы об инструментарии соцсети и полезных кейсах.

Дмитрий Лушников, PR-директор ВКонтакте:

«Мы понимаем, что оперативное получение качественного контента очень важно для наших пользователей, а СМИ играют значительную роль в формировании информационного пространства. Поэтому поддержка медиа — одно из важных направлений для нас сегодня. В планах продолжение и усиление существующих программ. Будут расширяться и образовательные программы. Медиа будут не только одними из первых узнавать о нововведениях ВКонтакте, но и получать экспертные советы наших сотрудников, чтобы пользоваться инструментами максимально эффективно».

В начале февраля была запущена лента «Актуальное», в которой нейросети собирают главные события дня от медиа, сообществ и других создателей контента. В ленту попадают темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, которые затем группируются по тематическим блокам. Лента помогает пользователям легко оставаться в курсе важных событий, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.