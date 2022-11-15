ПСБ запустил потребительское кредитование в ДНР и ЛНР

На первом этапе предложение действует для жителей ДНР и ЛНР, которые являются гражданами РФ и обслуживаются в рамках зарплатных проектов ПСБ или Центрального Республиканского банка Донецкой Народной Республики и Государственного банка Луганской Народной Республики. Этим клиентам доступны потребительские кредиты на срок до 5 лет, оформить заявку на кредит можно в любом отделении банка. ПСБ продолжит планомерно расширять набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг, в том числе - масштабировать кредитование населения в новых регионах.

Запуск кредитования стал еще одним шагом в социально-экономическом развитии новых регионов, повышения качества жизни населения и формирования современной финансовой инфраструктуры на уровне лучших российских стандартов. Потребительские кредиты дополняют перечень услуг, предоставляемых ПСБ в новых регионах: это открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, ежедневный банкинг для клиентов и пр., а также удобная сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов.

ПСБ первым из российских системно значимых банков предоставил комплексное банковское обслуживание в Донецкой и Луганской народных республиках, выстроив платежную инфраструктуру и обеспечивая бесперебойные расчеты и банковское сопровождение социальных и пенсионных выплат.