Татьяна Тарасова снова вернулась в «Ледниковый период»

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Бессменный председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Анатольевна Тарасова за годы работы на телевидении уже успела стать символом фигурного катания. Поэтому сложно было представить ледовый проект без нее. Но пришлось. В последнее время тренер периодически испытывает некоторые сложности со здоровьем и вынужденно пропускает съемки шоу.

Продюсер и хореограф шоу Илья Авербух раз за разом комментировал состояние Татьяны Анатольевны, а в этот раз она сама прибыла на съемки — девятый и десятый выпуск проекта Тарасова присутствует в «Лужниках» и работает. Причем, весьма бодро.

Тренер и глава судейского ареопага внимательно следит за каждым номером, стойко и без пауз на отдых (несмотря на то, что находится в инвалидном кресле) держит изнурительную съемочную дистанцию и реактивно отвечает на остроты ведущего Алексея Ягудина, который беззаветно любит своего тренера и наставницу.

— А вы заметили, как трепетно Максим Маринин поддерживал Дашу Мороз? — подчеркнул Ягудин после номера на песню «Сансара» рэпера Басты.

— Я вообще все отлично замечаю, Леш! — мгновенно ответила Тарасова. — Все вижу. Глаза не закрываю.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Девятый и десятый выпуски «Ледникового периода», в которых принимает участие Татьяна Тарасова, выйдут в эфир в первой половине декабря. Заслуженный тренер будет делить судейский стол с Татьяной Навкой, Кириллом Зайцевым, Сергеем Полуниным, Анной Снаткиной и другими звездами.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20