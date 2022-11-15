В капюшоне и окружении свиты помощников: Собчак объявилась в Москве после скандального бегства

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последний месяц жизнь Ксении Собчак больше похожа на остросюжетный детектив. Внезапное уголовное дело о вымогательстве у главы "Ростеха", арест сотрудников, обыск в доме ведущей на Рублёвке, бегство из страны по израильскому паспорту и, наконец, таинственное возвращение в Москву, в котором многие до последнего сомневались.

Однако, сегодня машину Собчак, вопреки ожиданиям скептиков, заметили въезжающей на территорию "Ростеха", куда журналистка прибыла на переговоры с главой корпорации Сергеем Чемезовым, чтобы уладить конфликт. И даже саму Ксению удалось заснять входящей в офис, правда, на этих кадрах опознать ее практически невозможно: заметна лишь фигура в черном пуховике с капюшоном в окружении свиты охранников, суетящихся то с раскрытием зонта (в Москве идет мокрый дождь), то с придерживанием раскрытой двери для знаменитости.

Окружение ведущей ее дела в госкорпорации ожидаемо не комментирует. Так, адвокат Ксении Сергей Бадамшин в ответ на звонок KP.RU лишь развел руками: "Я же не пресс-секретарь Собчак, чтобы рассказывать о ее передвижениях". Да и сама "блондинка в шоколаде" прояснять ситуацию не желает: в ее медиа-империи нет места новостям о возвращении в Москву и уголовном деле, по которому Собчак проходит в качестве свидетеля.

Между тем, эксперты уверены: у Ксении Анатольевны хватит и опыта, и дипломатичности, чтобы договориться с пострадавшим и сгладить конфликт.

- Я давно знаю Ксюшу на политической арене: и на передачах ее было, и интервью давал как депутат Госдумы, - поделился c KP.RU теперь уже бывший народный избранник Роман Худяков. - Думаю, что ее опыт и хитрость могут сыграть в этом деле важную роль. А самое главное, ей хватило смелости приехать в Россию. Это говорит о том, что она считает себя невиновной и готова сражаться за своё честное имя. Собчак по силам решить проблемы её сотрудников. Но если ребята виноваты, то они, конечно, ответят перед законом.

Однако, юристы настаивают: чудес не бывает. Какой бы всесильной "решалой" не являлась Ксения Анатольевна, ее сотрудников всё равно будут судить за вымогательство. Но помочь Собчак может.

- На самом деле, переговоры играют важную роль в любом деле,- отметил звездный адвокат Андрей Алешкин. - Возмещение морального вреда может стать важным смягчающим обстоятельством для обвиняемых. Думаю, Ксения Анатольевна будет расплачиваться рублём. А вот закрыть дело не получится, даже если глава «Ростеха» заберет заявление, потому что состав преступления тяжкий, предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. С учетом смягчающих обстоятельств этот срок может измениться в меньшую сторону: от 7 до 10 лет заключения. То есть минус пять лет от верхней планки.

КСТАТИ

А как дела у обвиняемых?

Сейчас по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы "Ростеха" Сергея Чемезова проходят трое обвиняемых: ассистент Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский репортер Тамирлан Бигаев. Все они, по версии следствия, причастны к Телеграм-каналу "Тушите свет", где 22 октября появился пост о том, что Чемезов веселится на дне рождения миллиардера Бокарева в Подмосковье.

Глава "Ростеха" посчитал эту информацию дискредитирующей и попросил своих помощников договориться об удалении поста. Однако, владельцы канала якобы запросили за это 1 млн рублей плюс 10 млн за "блок на негатив": обязательство ничего не писать про Чемезова в течение года. Задержали их при получении денег: с конца октября обвиняемые находятся в СИЗО. Что касается самой Собчак, ее называют владелицей Телеграм-канала "Тушите свет".

Сайт KP.RU дозвонился защитнику экс-главреда Tatler Дмитрию Малютову.

- Такой информации у меня нет. Ничего не знаю и не могу прокомментировать, - ответил адвокат на вопрос о визите Собчак в "Ростех".

- А мирное решение конфликта вообще обсуждается?

- Нет, пока нет.

- Нет ли у вас ощущения, что Ксения Анатольевна будет помогать, в первую очередь, своему ассистенту Кириллу, а Романовский останется за бортом?

- Нет, таких ощущений у меня нет.

- Какими будут ваши ближайшие действия?

- 21 ноября будет рассматриваться наша апелляционная жалоба по мере пресечения в отношении Ариана Романовского. Будем просить, чтобы арест отменили или, по крайней мере, заменили на домашний.

- Вы не объединились с защитой Кирилла Суханова, действуете параллельно?

- Пока нет, по отдельности.

- А как самочувствие вашего подзащитного? Держится?

- Самочувствие нормальное, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Условия содержания удовлетворительные, не жалуется. Камера не одиночная, есть соседи. Пока так.