B конце октября, когда полиция нагрянула с обысками в дом Ксении Собчак, стало известно, что сама хозяйка уже покинула страну Фото: REUTERS

Не ждали Собчак? А она вернулась. По крайней мере, такой последней новостью сегодня разразились информационные агентства. Якобы телеведущую, натурально бежавшую в Литву по израильскому паспорту, видели на границе в Псковской области. Да еще и не одну.

Ксения Собчак вернулась? Правда и версии о возвращении Собчак, последние новости на 7 ноября 2022

- Журналистка вместе с супругом Константином Богомоловым пешком прошла погранпереход "Бурачки", - сообщили в новостях 7 ноября 2022, чем еще больше запутали следящих за этой детективной историей обывателей.

Богомолов до последнего момента вроде бы находился в Москве, выпускал премьерные спектакли в Театре на Малой Бронной... Что, в конце концов, всё это значит? Ведь еще недавно Ксению Собчак называли подозреваемой в громком уголовном деле - в доме ведущей прошли обыски, двоих ее помощников арестовали. Даже пары недель не прошло, как всё вдруг разрешилось само собой? А ведь в свой первый отъезд в Израиль на заре спецоперации Собчак провела на земле обетованной более месяца без всякой угрозы уголовного преследования.

Однако, ответов на эти вопросы, похоже, не будет. Мать телеведущей Людмила Нарусова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть приезд дочери. Да и адвокат Ксении Сергей Бадамшин не прояснил ситуацию.

- Ксения Собчак вернулась в Россию? - с таким вопросом сайт KP.RU дозвонился защитнику.

- Не комментирую, - кратко ответил Бадамшин.

- А какие новости по так называемому "делу Собчак"?

- Пока не могу сказать. Возможно, позже.

Между тем, звездный адвокат Андрей Алешкин разобрал все версии громкого события.

- Если эта информация соответствует действительности, значит, с большой долей вероятности достигнуты некие договоренности о непривлечении Ксении Анатольевны к уголовной ответственности, - отметил Алешкин. - И возможно, как я уже ранее говорил, подписана сделка со следствием: Собчак даны гарантии безопасности. В таком случае я бы не исключал, что ведущая станет свидетелем обвинения в уголовном деле ее сотрудников.

Адвокат Андрей Алешкин.

Однако, не всё так однозначно.

- Есть несколько странностей в этой истории: во-первых, почему Собчак пересекла границу по земле. Если все её проблемы решены, почему не вернуться самолетом? - задался резонном вопросом адвокат. - Во-вторых, почему Собак переходила границу с мужем Константином Богомоловым? Они могли сделать это лишь в одном-единственном случае: если супруг также находился за пределами РФ. Но зачем ему выезжать, если можно встретить жену на российской стороне? Всё это больше похоже на слух. И возможно, эту дезинформацию запустила сама Собчак, чтобы посмотреть на реакцию на Родине и сделать выводы.

Напомним, в конце октября, когда полиция нагрянула с обысками в дом Ксении Собчак, стало известно, что сама хозяйка уже покинула страну, уехав на машине в Белоруссию, а затем перейдя пешком границу с Литвой. Оказалось, это стало возможным благодаря новенькому израильскому паспорту, который ведущая получила в этом году. Для израильских граждан виза для въезда в европейские страны не нужна, находиться там можно беспрепятственно до 90 дней.