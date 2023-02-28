Когда укреплять иммунитет опасно: Врач предупредила о последствиях частой ошибки

Иммунолог Ильина предупредила о рисках самостоятельного поднятия иммунитета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О чем говорят люди на форумах, посвященных здоровью, если за форумчанами не присматривают санитары? После темы «очистки организма» (которая сама по себе достойна отдельного разговоры) самая популярная – «укрепление иммунитета». И что только ни укрепляет иммунитет, от вещей вполне понятный и безобидных (солнечный свет) до странных капсул непонятного производителя, которые втихаря продают друг другу в Сети и передают от знахаря знахарю.

- Иммунная система - это сложная многоуровневая структура, которая должна защищать организм от любого чужеродного генетического материала извне, сохранять здоровье в равновесии, - объясняет KP.RU профессор, заместитель директора по клинической работе, главный врач Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Наталья Ильина. – Итак, основная задача иммунитета — защищать нас от инфекционных агентов. Но также от опухолевых процессов, которые возникают внутри.

Как правило, эта система (в нее входят не только особые белки и клетки, но и органы — вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка, лимфоузлы, миндалины) сама себя регулирует и никакие дополнительные подстегивания ей не нужны.

- Но почему-то у нас все очень любят улучшать, поднимать и поддерживать иммунитет, - говорит Наталья Ильина. - Множество раз слышала вопрос «чем укрепить иммунитет?», но почему-то никто не спрашивает, как укрепить нервную систему, сердечно-сосудистую. А между тем все взаимосвязано.

ЧТОБЫ «УБИТЬ» ИММУНИТЕТ, НАДО ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ

Если организм человека не отягощен никакими хроническими заболеваниями, онкологией (часто химиотерапия сопровождается появлением вторичного, то есть приобретенного иммунодефицита), то, значит, его иммунитет в норме, и не нуждается в иммуностимуляторах. Чтобы стройная система иммунитета расшаталась, нужно очень постараться.

Что по-настоящему нарушает работу нашего защитника:

- плохое, несбалансированное питание длительное время (сниженный иммунитет — постоянный спутник анорексии);

- сахарный диабет;

- некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта;

- длительное воздействие отравляющих веществ (химических или радиоактивных);

- хронический стресс.

- Если говорить о стрессе, то его кратковременное воздействие, то есть в минуту опасности, даже полезно, - поясняет Наталья Ильина. - Выброс адреналина и кортизола (гормонов стресса) подстегивает как мышечную, так и иммунную, сердечно-сосудистую систему, чтобы эффективнее действовать в момент опасности.

Но чем больше стресса, тем ядовитее воздействие гормонов стресса, которые в итоге становятся не помощниками, а врагами всего организма. Как и с любым другим воздействием: 5-секундное воздействие холодного душа бодрит и закаливает, а получасовое приводит к серьезной простуде.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧТО-ТО НЕ ТАК

- Если говорить о часто болеющих детях и взрослых, то это понятие весьма условное, - поясняет профессор. - Мы, иммунологи, смотрим на множество различных факторов, чтобы понять, почему человек часто болеет: от условий проживания (тепличные условия так же плохи, как и вечные сквозняки) до анализов крови и особенностей протекания заболеваний. Скажем, для детей, в период привыкания к детскому саду, нормально болеть 4-5 раз в год. Если ребенок не ходил в сад, то свою «норму» вирусов он доберет в школе, то есть иммунитет все равно будет привыкать к новым условиям, подстраиваться, и ребенок будет болеть.

Еще один важный фактор: примерно половина детей-дошкольников, которых приводят на прием к иммунологу, оказываются аллергиками. Вечные риниты (насморки), першение в горле, подкашливание, иногда затрудненное дыхание — все это симптомы не только ОРВИ, но и аллергии. Естественно, и лечатся эти состояния различными способами.

Но все же понять, что с иммунитетом что-то не так, можно и без осмотра врача:

1. Длительное и тяжелое течение любой болезни (с температурой, сильным кашлем, тяжелым насморком, головной и мышечной болью, долгим выздоровлением).

2. Частые осложнения, присоединение бактериальных инфекций — отиты, синуситы, гаймориты и т.д.

3. Возникновение повторных пневмоний (дважды в год — уже плохо), плохое реагирование на антибиотики.

4. Изменения в показателях крови.

5. Без других симптомов долгое время держится субфебрильная (то есть невысокая) температура.

Если вы отмечаете хотя бы один-два подобных симптома, то осмотр врача вам необходим в любом случае. Кстати, у педиатров, аллерголог-иммунологов есть анкета-опросник, состоящая из 12 вопросов, которые помогут определить, если ли проблемы с иммунитетом даже без иммунных тестов.

ПОЧЕМУ ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ МОГУТ НАВРЕДИТЬ

Наша иммунная система — это не одиночный орган или набор определенных белков. Все знают, что есть врожденный иммунитет (от матери младенцу) и есть приобретенный — в результате перенесенных болезней, вакцинации и т. д.

Но сама по себе иммунная система состоит из множества составляющих:

- физический, то есть кожа и слизистые (мукозальный иммунитет, то есть слизистые — наш первый барьер при встрече с вирусами,

- гуморальный (защитные белки, их много видов),

- клеточный.

Когда вы пьете иммуномодуляторы, на какой из них вы воздействуйте?

- Хочу вам сказать, что иммунологи не любят назначать лишний раз иммуномодуляторы, только при серьезных заболеваниях, когда эффект от них точно будет доказан, в том числе и лабораторно, - говорит профессор Ильина. - Существует внутривенные интерфероны, таргетные препараты, воздействующие на определенные клетки, множество биологических генных разработок. Это все очень серьезные вещи. Но если вы придете в аптеку и попросите что-то «для повышения иммунитета», это может быть чревато: если выданный вам препарат будет обладать по-настоящему активным иммуномодулирующим эффектом, он может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний (когда иммунитет начинает бороться со здоровыми тканями и клетками организма, разрушая их, - прим. Ред.).

А КАК ЕГО ТОГДА ПОДДЕРЖИВАТЬ?

Ничего лучше здорового образа жизни пока не изобрели. Весь организм, все его системы и органы будет благодарны, если соблюдать основные правила:

- Достаточный сон - не меньше 7-8 часов в тишине и темноте.

- Полноценное питание с белками, овощами и фруктами (и сладкого поменьше!).

- Нормальная физическая активность — хотя бы 15-минутная зарядка и прогулки по вечерам.

Вы сейчас скажете «Как же достали свои ЗОЖем!». А врачи ответят: «Как же мы устали от вопросов о волшебной таблетке. Ну нет ее! Есть только забота о себе и понимание потребностей своего тела».

Так что учимся слушать организм, соблюдаем ЗОЖ и ждем настоящей весны! Тогда и прогулки будут приятней, и иммунитет крепче.

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