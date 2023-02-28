Когда укреплять иммунитет опасно: Врач предупредила о последствиях частой ошибки

Иммунолог Ильина предупредила о рисках самостоятельного поднятия иммунитета
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
О чем говорят люди на форумах, посвященных здоровью, если за форумчанами не присматривают санитары? После темы «очистки организма» (которая сама по себе достойна отдельного разговоры) самая популярная – «укрепление иммунитета». И что только ни укрепляет иммунитет, от вещей вполне понятный и безобидных (солнечный свет) до странных капсул непонятного производителя, которые втихаря продают друг другу в Сети и передают от знахаря знахарю.
- Иммунная система - это сложная многоуровневая структура, которая должна защищать организм от любого чужеродного генетического материала извне, сохранять здоровье в равновесии, - объясняет KP.RU профессор, заместитель директора по клинической работе, главный врач Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Наталья Ильина. – Итак, основная задача иммунитета — защищать нас от инфекционных агентов. Но также от опухолевых процессов, которые возникают внутри.
Как правило, эта система (в нее входят не только особые белки и клетки, но и органы — вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка, лимфоузлы, миндалины) сама себя регулирует и никакие дополнительные подстегивания ей не нужны.
- Но почему-то у нас все очень любят улучшать, поднимать и поддерживать иммунитет, - говорит Наталья Ильина. - Множество раз слышала вопрос «чем укрепить иммунитет?», но почему-то никто не спрашивает, как укрепить нервную систему, сердечно-сосудистую. А между тем все взаимосвязано.
Если организм человека не отягощен никакими хроническими заболеваниями, онкологией (часто химиотерапия сопровождается появлением вторичного, то есть приобретенного иммунодефицита), то, значит, его иммунитет в норме, и не нуждается в иммуностимуляторах. Чтобы стройная система иммунитета расшаталась, нужно очень постараться.
Что по-настоящему нарушает работу нашего защитника:
- плохое, несбалансированное питание длительное время (сниженный иммунитет — постоянный спутник анорексии);
- сахарный диабет;
- некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта;
- длительное воздействие отравляющих веществ (химических или радиоактивных);
- хронический стресс.
- Если говорить о стрессе, то его кратковременное воздействие, то есть в минуту опасности, даже полезно, - поясняет Наталья Ильина. - Выброс адреналина и кортизола (гормонов стресса) подстегивает как мышечную, так и иммунную, сердечно-сосудистую систему, чтобы эффективнее действовать в момент опасности.
Но чем больше стресса, тем ядовитее воздействие гормонов стресса, которые в итоге становятся не помощниками, а врагами всего организма. Как и с любым другим воздействием: 5-секундное воздействие холодного душа бодрит и закаливает, а получасовое приводит к серьезной простуде.
- Если говорить о часто болеющих детях и взрослых, то это понятие весьма условное, - поясняет профессор. - Мы, иммунологи, смотрим на множество различных факторов, чтобы понять, почему человек часто болеет: от условий проживания (тепличные условия так же плохи, как и вечные сквозняки) до анализов крови и особенностей протекания заболеваний. Скажем, для детей, в период привыкания к детскому саду, нормально болеть 4-5 раз в год. Если ребенок не ходил в сад, то свою «норму» вирусов он доберет в школе, то есть иммунитет все равно будет привыкать к новым условиям, подстраиваться, и ребенок будет болеть.
Еще один важный фактор: примерно половина детей-дошкольников, которых приводят на прием к иммунологу, оказываются аллергиками. Вечные риниты (насморки), першение в горле, подкашливание, иногда затрудненное дыхание — все это симптомы не только ОРВИ, но и аллергии. Естественно, и лечатся эти состояния различными способами.
Но все же понять, что с иммунитетом что-то не так, можно и без осмотра врача:
1. Длительное и тяжелое течение любой болезни (с температурой, сильным кашлем, тяжелым насморком, головной и мышечной болью, долгим выздоровлением).
2. Частые осложнения, присоединение бактериальных инфекций — отиты, синуситы, гаймориты и т.д.
3. Возникновение повторных пневмоний (дважды в год — уже плохо), плохое реагирование на антибиотики.
4. Изменения в показателях крови.
5. Без других симптомов долгое время держится субфебрильная (то есть невысокая) температура.
Если вы отмечаете хотя бы один-два подобных симптома, то осмотр врача вам необходим в любом случае. Кстати, у педиатров, аллерголог-иммунологов есть анкета-опросник, состоящая из 12 вопросов, которые помогут определить, если ли проблемы с иммунитетом даже без иммунных тестов.
Наша иммунная система — это не одиночный орган или набор определенных белков. Все знают, что есть врожденный иммунитет (от матери младенцу) и есть приобретенный — в результате перенесенных болезней, вакцинации и т. д.
Но сама по себе иммунная система состоит из множества составляющих:
- физический, то есть кожа и слизистые (мукозальный иммунитет, то есть слизистые — наш первый барьер при встрече с вирусами,
- гуморальный (защитные белки, их много видов),
- клеточный.
Когда вы пьете иммуномодуляторы, на какой из них вы воздействуйте?
- Хочу вам сказать, что иммунологи не любят назначать лишний раз иммуномодуляторы, только при серьезных заболеваниях, когда эффект от них точно будет доказан, в том числе и лабораторно, - говорит профессор Ильина. - Существует внутривенные интерфероны, таргетные препараты, воздействующие на определенные клетки, множество биологических генных разработок. Это все очень серьезные вещи. Но если вы придете в аптеку и попросите что-то «для повышения иммунитета», это может быть чревато: если выданный вам препарат будет обладать по-настоящему активным иммуномодулирующим эффектом, он может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний (когда иммунитет начинает бороться со здоровыми тканями и клетками организма, разрушая их, - прим. Ред.).
Ничего лучше здорового образа жизни пока не изобрели. Весь организм, все его системы и органы будет благодарны, если соблюдать основные правила:
- Достаточный сон - не меньше 7-8 часов в тишине и темноте.
- Полноценное питание с белками, овощами и фруктами (и сладкого поменьше!).
- Нормальная физическая активность — хотя бы 15-минутная зарядка и прогулки по вечерам.
Вы сейчас скажете «Как же достали свои ЗОЖем!». А врачи ответят: «Как же мы устали от вопросов о волшебной таблетке. Ну нет ее! Есть только забота о себе и понимание потребностей своего тела».
Так что учимся слушать организм, соблюдаем ЗОЖ и ждем настоящей весны! Тогда и прогулки будут приятней, и иммунитет крепче.
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