Сергей Цеков: Зеленского за покушение на Крым разорвут

Cенатор от Крыма Сергей Цеков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По некоторым данным, группировку в 60 тысяч человек Украина сосредоточила на «крымском направлении». О попытке «вбить клин в российский фронт на юге», в частности, заявил замначальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Berlinger Morgenpost. А смогут ли ВСУ реально пойти на южный российский полуостров, прорываясь через наши части в Запорожской или Херсонской областях?

Об этом KP.RU говорил с сенатором от Крыма Сергеем Цековым.

- ВСУ ударят по Крыму или не рискнут? И откуда именно они могут прорываться?

- Думаю, контратаку на Крым Украина произвести попытается. Будет ли это с Запорожского или с Херсонского направлений — не могу сейчас предположить.

- Но появляются данные, что сосредотачиваются сила и они направлены именно на Крым, они подтверждаются?

- Об этом должны знать наши военные, разведка. По косвенным данным - это, скорее всего, так. Сколько сил у противника - 60 тысяч или даже больше - сейчас сказать сложно. Но я спокойно к этому отношусь.

- Неужели к угрозе масштабного наступления на Крым можно относится спокойно?

- Мы до сих пор воюем с этими националистами, которых поддерживает весь Запад, ограниченным контингентом сил. Подчеркиваю - ограниченным. Если они там, в Киеве, находятся на последнем издыхании в плане всеобщей мобилизации, то мы ее по-серьезному не проводили.

- Если широко анонсированное Киевом большое весеннее наступление на Крым начнется - оно не будет иметь никакого успеха по определению?

- Считаю, не получится у них ничего. Они, возможно, смогут получить какой-то первоначальный успех. Ну, может быть, что-то получится в самые первые дни. Но развить его просто не смогут. И, получив ответный удар, не исключено, поумнеют. На этот раз — окончательно. Ну, или...

- Когда украинские генералы, руководители силовых структур, рассказывают, как именно они «восстановят украинскую власть» в Крыму, вы, как крымчанин, какие чувства испытываете?

- Их планы какие-то бредовые. Это вообще исключено. Если они решатся забросать свой путь на Крым телами своих солдат - то да, они могут на это пойти. Но за это в какой-то момент надо будет разорвать Зеленского и его приспешников.

- Это может случиться уже завтра?

- Может, не может - у меня и мыслей таких нет. Думаю, они даже примерно не представляют себе возможных последствий.

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