Ипотека получена, но что-то пошло не так: как находить выход из сложных ситуаций

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А ЕСЛИ РАЗВОД

Самый типичный «тяжелый» случай — квартира по ипотеке куплена в браке, а через несколько лет выяснилось, что жить вместе счастливо ну никак не получается.

Главное, чего НЕЛЬЗЯ делать в этой ситуации, — «забивать» на банковские платежи. Мол, раз уж совместная жизнь в новой квартире не получилась — ну и пропади эта квартира пропадом! Стоит помнить, что развод ни одну из бывших половинок от долгов по совместно нажитому имуществу не избавляет — если для этого не предпринять определенных усилий.

Но это не значит, что ситуация совершенно не решаема. Общая схема действий выглядит так:

1. У экс-супругов может быть заключен брачный договор (этот документ оформляется до брака или во время него), где в том числе прописывается, как они будут делить недвижимость с обременением (ипотекой). Если такого договора нет, а развод уже состоялся, заключается соглашение о разделе имущества.

2. Нужно — в соответствии с тем, что записано в брачном договоре (или соглашении о разделе имущества) — запросить согласие банка на изменение состава заемщиков. После того, как это согласие получено, оформить соответствующие изменения и подписать дополнения к кредитному договору. Как все это сделать, подробнее можно почитать в журнале Домклик.

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Важный момент: вопреки расхожему мифу, что банки неохотно идут навстречу разводящимся супругам, если один из них перестает быть созаемщиком, — очень даже идут, ежели это желание оформлено в соответствии с российским законодательством, а не отражает лишь «хотелки» одного из бывших супругов. Более того, крупные банки еще и окажут юридическую помощь. Например, клиенты Сбера могут воспользоваться онлайн-сервисом СберЮрист.

ИСТОРИЯ СО ВДОВОЙ

Развод — не самое страшное. Вот какую историю рассказали специалисты сервиса Домклик:

У Сергея и Александры родился второй ребенок, и они решили вместо своей квартиры купить другую — попросторнее. Взяли ипотеку в Сбере. Но случилось горе. Еще до регистрации перехода права собственности Сергей скоропостижно скончался. Продавец отменил сделку в самый последний момент, поскольку вся схема развалилась. Чтобы завершить начатое, Александра сначала должна была вступить в наследство — а это только через полгода. В итоге вдова осталась с двумя детьми, ипотекой и «замороженными» деньгами на новую квартиру, которые уже лежали в банковской ячейке, но не были переданы продавцу.

Хорошо, что в Сбере готовы заботиться о клиентах в любой ситуации. Для решения непростой задачи эксперты банка разработали целый план (и он сработал): до вступления в наследство Александра платит за ипотеку, по которой она значится созаемщицей, а деньги пока продолжают лежать в ячейке в качестве залога. Как только через полгода она становится собственницей, то получает возможность купить новую квартиру по ипотеке как титульный заемщик.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАХОВКА

Как правило, дополнительные страховки заемщики часто считают поборами со стороны банка и потраченными зря деньгами. Если бы это было так, банки не снижали бы ставку по ипотеке при оформлении, например, страхования жизни и здоровья заемщика.

На самом деле, это подстраховка не только для банка, но и для самого клиента. Скажем, в истории с Александрой и Сергеем сложные решения понадобились, в частности, из-за того, что жизнь и здоровье Сергея не были застрахованы. В противном случае его обязательства по ипотеке взяла бы на себя страховая компания — и всем участникам сделки было бы гораздо легче.

Да, страховка, которая оформляется при заключении договора ипотеки, — добровольная: в обязательном порядке страхуется только та недвижимость, которая служит залогом при оформлении кредита. Но отказываться от нее — себе дороже: и в прямом смысле (банк в этом случае, как правило, повышает ставку), и в переносном — ибо в случае каких-то жизненных сложностей вы остаетесь практически без защиты. Подробнее об этом советуем прочитать в журнале Домклик.

Всех поворотов жизни, которые могут случиться во время покупки недвижимости или во время выплат по ипотеке, конечно, не перечислишь и не предусмотришь. Самое важное — это помнить, что все проблемы — решаемы. Но при выполнении нескольких условий:

• заемщик не бегает от банка и ведет себя как взрослый человек,

• он не «на эмоциях» и готов спокойно выслушать и продумать, что ему предлагают,

• он внимательно читал и читает все документы, которые подписывает, умеет работать с информацией и умеет считать.

Впрочем, все то же касается и проблем в других сферах нашей жизни.

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