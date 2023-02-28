Бьют за балахоны: жертвами охоты на ЧВК "Редан" в России становятся случайные люди

Представители новой субкудьтуры носят черные балахоны с пауком. Фото: соцсети

Выплеснулись из чатов на улицу

Пару дней назад страна узнала о существовании новой подростковой субкультуры, навеянной любовью к аниме - ЧВК «Редан». Случилось это после того, как вечером 22 февраля в фудкорте московского ТЦ «Авиапарк» подростки, одетые в одинаковые майки, сцепились со сверстниками. И с того самого дня похожие стычки начали происходить по всей стране.

Отличительная особенность «бойцов» ЧВК «Редан» черная одежда, паук с цифрой четыре на майке, крашенные волосы. Судя по группам в социальных сетях, существуют «редановцы» уже давно, но конфликты сделали ее сторонников, а также тех, кто хоть немного на них похож, мишенями для насмешек и охоты. Якобы, они агрессивны, нападают на футбольных фанатов, мигрантов. Сами «редановцы» парируют - мы пацифисты, а конфликты разжигают в сети те, кто не имеет к «паукам» никакого отношения.

- История завирусилась в Сети, и какие-то недалекие люди представились в шутку ЧВК «Редан» и начали угрожать всем «офникам» и скинхедам, - рассказал «КП» создатель одного из крупных Telegram-каналов о клане «Редан». - Те восприняли это как объявленную войну и начали охоту вообще на всех «редановцев». Но мы за мир, мы против насилия.

Один из «редановцев» рассказал, что среди поклонников субкультуры сейчас происходит разлад, но изначально среди ее сторонников не было ни нацистов, ни агрессоров. Вот только сейчас в группы вступает все больше новичков.

- Изначально мы объединялись, чтобы поддержать друг друга, защитить тех, кто выглядит не так, как большинство. Нам не близка идеология агрессивного отстаивания своего права на одежду, прическу. Но сейчас в группы Редан вступили десятки тысяч новых сторонников, и все меняется. В безопасности мы больше себя не чувствуем, - поделился сторонник культуры «анимешников» Вадим. Он также рассказал, что в итоге некоторые сообщества даже убрали из названия аббревиатуру ЧВК.

Непричастные жертвы

Но делать это уже было поздно: призыв к агрессии и массовым сборам из групп и чатов в интернете (и далеко не факт, что шел он от подростков, а не от взрослых) выплеснулся в торговые центры крупных городов. Толпы подростков на лестницах и фудкортах пугали прохожих, следом за ними везде появились правоохранители.

В Казани и Новосибирске полицейские забирали из ТЦ, всех, кто хоть немного был похож на «редановцев» - ради их же безопасности. Похожие задержания прошли в Курске, Санкт-Петербурге. В культурной столице в участке оказались 130 человек, дошло до заведения уголовного дела: его фигурантом оказался 17-летний студент колледжа, который избил школьника в толстовке с изображением паука. Парень лежит в больнице с переломанным носом и сотрясением мозга.

В Тольятти охотиться в торговый центр на «паучков» пришли их враги «офники» (околофутбольные фанаты). Они назначили своим противникам стрелку и рыскали, выискивая тех, кто похож на анимешников. Все закончилось избиением в туалете длинноволосого парня со схожим внешним видом. Его девушка заявила, что к субкультуре он не имеет никакого отношения. Вот только это не помешало хулиганам отправить его в больницу, избив ногами по голове.

В Челябинске парень, похожий на "редановцев" остался без волос. Фото: соцсети

Еще один жестокий случай произошел в Челябинске. Здесь парню, похожему на «редановца», отрезали ножом длинные крашенные волосы. Впрочем, полиция заверила, что к конфликту субкультур это не имеет отношения, мол, здесь замешана честь девушки.

А вот встреча «редановцев» в Красноярске прошла тихо: в ТЦ «Планета» собрались более сотни подростков, однако к ним никто не проявлял агрессию. Правда, после того, как о толпе в черном сообщили посетители, сюда приехала Росгвардия.

В Ростове-на-Дону полиция смогла предотвратить большую драку офников и анимешников - «стрелку» они «забивали» в сетях, поэтому на парковке ТЦ их уже ждала полиция. Дежурили силовики и на ближайшей стройке, куда могла перейти молодежь. Но в присутствии правоохранителей конфликт затих.

Пока ни на кого не нападали подростки и во Владивостоке. Хотя их компании уже замечали и в кофейнях на набережной, в заведениях общепита.

Кстати, за последние несколько дней подростковое (или уже управляемое взрослыми) движение захватило и Украину: в сети появляется множество роликов с драками подростков в Днепропетровске, Полтаве, на улице в Харькове, в Винницкой области.

Официально стычки подростков из-за приверженности разным субкультурам в полиции не комментируют. Все случаи задержания между собой не связывают. Но неофициально советуют родителям проявить внимание к жизни ребенка, поговорить с ним о том, что происходит и убедиться, что он понимает, как обеспечить свою безопасность.

МНЕНИЕ

Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ:

- Хочется задать вопрос тем, кого государство наделило полномочиями по мониторингу деструктивного контента среди молодёжи (Росмолодежь и его дочернюю структуру АНО «ЦИСМ»): а что было сделано для того, чтобы остановить продвижение этой опасной субкультуры среди детей? Почему не применяются превентивные и профилактические меры?... Необходимо жесткое превентивное реагирование: недопущение сборищ, профилактика деструктивных явлений и организованное идеологическое наступление на всех этих «пауков». И начинать эту работу нужно прямо сейчас. Конечно, много вопросов и к работе закона о «самоконтроле» соцсетей. Нужно ввести ответственность за нарушение закона, без этого закон просто не работает и никакой самостоятельной модерацией соцсети не занимаются. Причем штрафы для ИТ-компаний должны быть оборотными.

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