«Душа хлеба» для хлебных душ

В издательстве «Комсомольская правда» вышла в свет книга, посвященная самому популярному блюду на нашему столе

Если бы героиня фильма «Девчата» Тося говорила о хлебе, ее монолог звучал бы примерно так.

«А что хлеб? Вы думаете, хлеб – это так вот просто, нарезали съел? Не тут-то было! Знаете, сколько вариантов хлеба и блюд на его основе есть? Ну, считайте: «Ржаной король», «Дарницкий», «Бородинский», «Фронтовой», «Нарочанский», «Злаковый», багеты, чиабатта, пицца, крекеры, симиты, крендели…» А после весь фильм бы пришлось потратить на названия. Новая книга «Душа хлеба» расскажет все, что нужно знать тем, кто по-настоящему любит хлеб и мечтает стать заправским хлебопеком.

Автор Марина Рыкова начнет с азов: расскажет, что такое «здоровый и правильный» хлеб. Что потребуется для того, чтобы начать выпекать хлеб. Марина уверена: поначалу много приобретать не нужно, но некий минимум все-таки необходим. В него входят формы, весы, миска для теста, корзины и ткань для расстойки хлеба и еще несколько вещей.

Выпечка хлеба – это точная наука: здесь надо четко следовать правилам, которые выработали поколения опытных хлебопеков. Есть, например, четкие критерии выбора муки и других ингредиентов, необходимых для выпечки, или время ввода добавок в тесто. Нужно как дважды два знать, что семечки и орехи добавляют после замачивания, а кунжут, травы и лук без предварительной подготовки. На то, чтобы дойти до всего этого своим путем, ушел бы не один год и килограммы испорченных продуктов. Автор книги «Душа хлеба» Марина Рыкова экономит нам это время, суммируя свой опыт и других весьма достойных хлебопеков. А нам остается лишь вдохновиться, открыть книгу и приступить к священнодейству.

Книга снабжена куар-кодами, по которым можно посмотреть видеоуроки. Например, по созданию ржаной закваски или рисовой.

Хлебопечение представлено во всех подробностях – от А до Я. Читатели изучат, как создать закваску, как ставить опару и тесто, как вымешивать тесто, делать эффектные надрезы и выпекать будущий ароматный шедевр. В книге можно найти десятки замечательных рецептов, среди которых обязательно найдется тот, что придется по вкусу именно вам.

Если спросить людей, какая у них любимая еда, многие назовут… хлеб. Но ведь это вроде бы и не самостоятельное блюдо, а так, приложение ко всему остальному? Именно без него не могут представить свою трапезу миллионы, именно его аромат сводит с ума, как никакой другой! После прочтения книги «Душа хлеба» каждый сможет стать мастером-хлебопеком, а значит, сможет сделать мир вкуснее и счастливее!