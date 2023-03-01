Прощай, немытая Европа? Тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию

Лидер движения «Геруссия» Вячеслав Всейвальд: "Очень многие хотят переехать! Ко мне уже на улицах немцы подходят, спрашивают".
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Честно, я сама была в шоке, когда неделю назад писала о миллионе американцев, которые хотят переехать жить в Россию, но не могут из-за суровых, за гранью их понимания, наших миграционных законов.
Из интереса решила посмотреть, а что в Европе? И удивилась еще больше.
Оказывается, прямо сейчас вовсю кипят сразу 2 телеграм-чата с говорящими названиями: «Из Германии в Россию» и «А я в Россию домой хочу». Оба, судя по всему, созданы еще до СВО. Специально для русских немцев, переехавших когда-то в Германию, а теперь мечтающих вернуться обратно. Но в последний год эти чаты забурлили новой жизнью. Все разговоры в них — как перебраться в Россию.
«Они хоть бывшие, но подданые русские...» - вертелось в голове. А вот не только. Что пишут? Как том в России? Где оформить документы? Бывалые и уже переехавшие делятся впечатлениями. И они разные. Просто почитайте.
В наши дни в телеграм-чатах с говорящими названиями «Из Германии в Россию» и «А я в Россию домой хочу» кипят страсти.
«У меня подруга из Латвии. Я с немецким паспортом, но русскими корнями (документов РФ никаких нет). У нас только что родился ребенок, вот-вот поженимся. Хотим в Россию. Не могу больше здесь жить из-за этой ситуации с Украиной. С чего начать? Куда бежать? Слышал про какие-то программы добровольного переселения...»
«Доброго утра всем! Привет из Краснодара! Сегодня 2 месяца, как я вернулась домой в Россию из солнечной Испании! Такое спокойствие на душе! Всем желаю терпения! И осуществления Мечт!»
Многие едут в Калининград - как перевалочный пункт. Туда можно добраться из ЕС на машине. Некоторые там и остаются, покупают дома, квартиры. Встречают только что приехавших.
«Вот Зеленоградск, вроде и море холодное и не так все вылизано. Но на душе тепло, кругом все русские. Домой в Германию вообще уже не хочется».
- Скажите, почему решили переезжать? - написала я одной из участниц чата. Женщина прожила в Германии 25 лет.
- Домой хотим! - просто и понятно ответила она.
Калининград используется как перевалочный пункт. Туда можно добраться из ЕС на машине.
Особая тема в этих чатах - русофобия в Германии.
«Ну так это никто не отменял, банк мою родственницу просто выкинул (закрыл счёт) за то что она гражданка Беларуси, а значит враг народа и не имеет права иметь счёт в Германии. Прямо нацизм оголтелый».
«А нам закрыли счёт и мне и мужу совместный, хотя он европеец и деньги заблокировали. Все потому что я русская. И адвокаты не помогли, им пригрозили арестом за пособничество гражданину страны — террориста, как они тут выражаются».
«Мы тут в ратхаусе (орган управления городской общиной. — Авт.) сказали, что нашему ребенку паспорт нужен, потому что мы едем в Россию. Вы б видели, как женщину скривило. Она ничего не сказала, да. Но видимо плохая актриса, так что и без слов как облили. Любимое немецкое лицемерие. В России я хоть уверена в искренности людей».
Полезли слухи про мобилизацию в Европе, что добавило беспокойства.
«Если до мобилизации дойдет, нас, русских немцев, первыми призовут. Мы как евреи накануне войны. Все надеялись, что их не коснется, пока поздно не стало и уже никто не выпустили».
Паники наделала и новость об укреплении Польшей границы с Россией, даже противотанковые ежи на дорогах наставили.
«Ничего, прорвемся лесами, надо купить внедорожник».
«Европе бы еще хоть раз перезимовать, да не замёрзнуть и экономика чтоб не сдохла... А что там в России с работой?».
«Работы много! С зарплатами не очень... Но устроиться можно. В России везде хорошо, люди сильно поменялись в лучшую сторону».
Разное пишут про нашу бюрократию. От таких лестных: «Я написала письма в миграционные отделы МВД нескольких городов. Ответы пришли вежливые, с подробным указанием параграфа моего случая. Надеюсь, таким же будет и получение гражданства».
«Как вы написали в МВД? Я даже сайт не смог открыть, в Германии все заблокировано!»
«Подал документы по программе добровольного переселения в Калининграде. Через 2 месяца получил паспорт переселенца. Сейчас оформляю вывоз контейнера без пошлины. Все пока хорошо».
До вот таких отчаянных: «Российские миграционные службы — ад. Заворачивают документы из-за запятой. Хамят. Я уже устала, муж говорит, поехали обратно пока не депортировали. Мы под Питером сейчас».
«Всегда тяжело на новом месте. Ныряешь с головой и думаешь, что поплывешь, как дельфин. А получается - как у дохлой селедки. В России все жестко. Чувствительным людям тяжело. Каждый поход в официальные службы - пытка. Чувствуешь себя бесправным червяком».
«Вопрос к тем, кто переезжал с детьми. Как вы меняли школу? Нам прислали вступительные тесты по русскому (в 3, 6 и 7 классы) - мы в панике. Сомневаюсь, что эти тесты дети пройдут. Как быть-то?».
«У нас еще сложнее, дочка 9-классница. Хочет поступать в медицинский в будущем. Я посмотрела цены на коммерческое обучение в вузе, мне поплохело».
«Не унывайте, все устроится. Бесплатно тоже можно поступить».
Обсуждают все, цены на продукты, как разбить огород. И даже сколько стоят наши старые «Жигули» в сравнении с немецкими авто того же года. И абсолютное большинство людей - полны оптимизма, видя в России свое светлое будущее. А на тех, кто ее критикует (даже не страну, а чиновников, к примеру) просто набрасываются.
Большинство здесь полны оптимизма, видя в России свое светлое будущее.
«Мои прадеды в немецком Поволжье полтора века назад посадили сады. До сих пор плодоносят! Их там в народе до сих пор называют «Бусовы сады». Если русские немцы вернутся в Россию, там будет ещё больше цветущих мест».
Тема возвращения немцев в Россию так зашла, что к ней уже подключились политики. Экс-депутат Бундестага Вальдемар Герц предлагает перевозить не только людей, но и бизнес, который страдает от энерго кризиса в Европе.
- Международный совет российских немцев ведет переговоры с властями России о выделении земель для компактного проживания переселенцев, с предоставлением этой территории статуса Свободной Экономической Зоны для малого и среднего бизнеса. Скоро я лечу в Москву по этому вопросу. До революции в России было более 3.500 немецких поселений в которых наши предки жили и трудились на благо себя и Империи.
- И много немцев захотят переехать к нам? Тех же бизнесменов? - спрашиваю я Герца.
- Конечно! Смотрите, только за 2021 год Германию покинуло 996.000 немцев. Из них 6.000 человек - с доходом больше миллиона долларов, это средний и крупный бизнес. Люди едут по политическим мотивам в страны, где консервативные ценности все еще ценности. Этим Россия как раз и привлекательна. Но в Россию за тот же год направилось всего 2.500 немцев. Почему? Да, потому что Россия одна из самых сложных стран для переселенцев! Куча документов, бюрократических препон… Если их убрать, 20% уезжающих выберут Россию. Как минимум! Мне идет вал обращений. Но сейчас даже русским немцам сложно вернуться. Даже мне. Потому что в советском свидетельстве о рождении у меня фамилия Герд, но буквы «г» в немецком алфавите нет, поэтому в германском паспорте я Херц. Все, я не въездной! Только через суд можно доказать в России, что я — это я. Но почему же немецкий клерк понял ситуацию, и просто написал мою фамилию по правилам немецкого языка. А русский клерк не может понять?!
Еще для оформления ВНЖ в России требуют справку об отсутствии судимости. Но срок ее действия - всего 3 месяца. Даже не успеет дойти документ! Да и в Германии теперь если говоришь что справка для России, ее просто не дают...
Экс-депутат Бундестага Вальдемар Герц предлагает перевозить в Россию не только людей, но и бизнес.
Я предлагаю России сделать карту соотечественника по примеру поляков, казахов. В мире много примеров решения таких вопросов одним щелчком, кивком сверху. Вот об этом я хочу говорить в Москве.
Вальдемар Герц (он же Херц) уверен, что если Россия такую карту внедрит, сотни тысяч русских немцев, и не только они, вернутся.
- У России сейчас исторический шанс увеличить население за счет образованных и работоспособных, - считает лидер движения «Геруссия» (Германия — Россия) Вячеслав Всейвальд. - Надо такой манифест выпустить, как Екатерина II в свое время. Я и сам вот собираюсь вернуться в Россию. И буду работать над вопросом переселенцев. Очень многие хотят переехать! Ко мне уже на улицах немцы подходят, спрашивают.
Лидер движения «Геруссия» Вячеслав Всейвальд.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
И от слов многие переходят к делу. Например, на Алтай переехало за последнее время 7 немецких семей. Не предел, судя по всему.
- Есть те, кто еще до Спецоперации перебрался. Одна семья живет тут уже с 2012 года. Но есть и новые беженцы - от русофобии. Люди которые как только все это началось в спешке собрали вещи и рванули сюда, - рассказывает «КП» русский немец Генрих, вот уже 2 года как переехавший с семьей на Алтай, в глухую деревеньку.
Генриху с супругой Инной по 44 года, родились в СССР, но еще детьми их перевезли в Германию.
- Мы 30 лет жили в Германии, Швейцарии. У нас был хороший дом, бизнес, дорогие авто. Но мы хотели другой жизни. Простой, понятной. У нас пятеро детей, трое сейчас с нами, на Алтае, им 12 лет, 8 и 4 годика. Двое взрослых ещё в Европе.
- Многие из россиян наоборот — в Европу рвутся, считают, что там лучше, - удивляюсь я.
- Ну пусть поедут, поживут. Я не говорю, что там плохо, Германия — прекрасна. Но мне сейчас очень много людей пишут, спрашивают как перебраться. Я половину своего времени трачу на эти консультации! А некоторые уже приезжали посмотреть. Вот только что от меня уехал сын состоятельной фрау. Они уже решили сюда перебраться, продают все в Германии.
- Тоже русские немцы?
- Нет, просто немцы. С Россией никаких связей не было. Но теперь хотят здесь жить.
- В чем причина-то? Из-за роста цен?
- Нет. Больше из-за роста напряжения в немецком обществе, люди озлобились. Все меньше свободы. Даже вот банально шашлык к речке не пойдешь пожарить, только в «специальных местах». А русофобия уже самих немцев раздражает. Мой племянник лишился работы потому что не то сказал про Россию. Ну и еще ЛГБТ. Нет, никто не против таких людей, но зачем же их так пропагандировать?! Страшно просто.
- Ну а вы-то как уехали? Вот проснулись утром и решили: едем-ка в Россию-матушку?
- Мы с супругой объехали весь мир. И в 2015-м друг позвал меня на Алтай. Я еще подумал: что делать в этой деревне? Приехал и мне как-будто глаза поменяли. Стал видеть по-другому, чувствовать по-другому. Здесь люди открытые, без понтов. Жена тогда сказала: «Ты с ума сошел?». А я уже не мог жить, как раньше, в Германии. Отторжение прямо началось. И в 2021-м мы переехали.
- Прямо с концами? Все продали в Германии?
- Да. Ни секунды не жалеем. Я предлагал жене, детям поехать на Рождество в Германию, погулять по ярмаркам, проведать родных. Отказываются! Говорят, пусть лучше они к нам.
Детей без проблем тут же взяли в школу.
- Хотя у нас сначала туристическая виза была. Но ничего. Даже репетитора нам дали с немецким языком. Бесплатно, такая программа у государства.
Теперь у немецкой семьи на Аталае свой дом с печкой. А еще гостевой, где принимают туристов из Европы. 2 уазика гонять по горам. Куры, овцы, свиньи, теплицы.
- Так, а есть что-то, что не нравится в России?
- Ну… бюрократия. С документами очень сложно. Первые пару лет жена и дети вообще полулегально тут жили. Я пробовал по программе переселения оформиться. Нам отказали по дурацким причинам. Вся эта волокита утомляет. А на месте все люди отзывчивые, помогают, не отказывают.
- А налоги? Вы же бизнес ведете?
- В Германии я платил больше 50% от прибыли! 50%!!! Понимаете? А тут можно оформить ИП и отдавать 4—6%. Это разве не рай?
И не только немцы хотят переехать. Вот вам история от русско-французской пары. Вероника и Грегуар встретились в Москве, но живут в Париже уже 7 лет. Точнее жили. А сейчас буквально на чемоданах, пакуют все что нажито. Купили подержанную машину и на ней с двумя детьми планируют ехать в Россию. В один конец.
- Почему вдруг собрались-то? - спрашиваю Веронику.
- У нас тут гиперинфляция началась. Мы только на продукты, экономя, тратим 1000 евро. Про рестораны вообще молчу, туда уже не ходим давно. Даже в обычном кафе чай 7 евро. Налоги огромные, у мужа с другом свой бар. Они пахали по ночам, чтобы начать получать прибыль. Но случился ковид. Два года были закрыты вообще. А сейчас - опять разговоры про самоизоляцию, только уже не из-за эпидемии. А, типа, нечего офисы содержать, тратить электричество, загрязнять воздух. В газетах пишут, что свет чуть ли не по часам скоро будут давать.
Устроить жизнь с комфортом в городе Любви было не просто даже до всех этих кризисов из-за санкций, которые Европа обрушила на Россию, но получила еще больше проблем сама.
- Когда вы молодые, бездетные и ни забот, ни хлопот, то в Париже прикольно жить. Но для детей город вообще не адаптирован. Мы живем в прекрасном 6-м районе, рядом с Нотр Дамом, но здесь даже площадок детских не найдешь. В Люксембургском саду есть одна, не современная и платная. У нас в России даже на окраине города отличные и бесплатные детские площадки. В Москве во многих кафе - детский уголок и даже аниматоры. Здесь про такое даже не слышали! Еще пропаганда ЛГБТ, секс-образование для детей с 6 лет. Это уже перебор. Мы-то венчались в церкви.
И медицина здесь - ужас. Французские врачи — пофигисты. У них одно лекарство от всего — долепран (анальгетик для снятия боли и жара. - Авт.), на дом врача вызвать нельзя, надо ехать в больницу, сидеть в очереди по 4-5 часов с больным ребенком.
И невероятно высокие цены на недвижку, - продолжает Вероника. - Наша малюсенькая квартирка, которую мы снимает, 50 квадратов стоит 1.000.000 евро. Шансов заработать такие деньги у нас нет. Цены растут. Заводы закрываются. Вечные забастовки. И когда они проходят, в садик водить ребенка нельзя. Каждую неделю теперь демонстрации! Люди возмущаются, что на пенсию надо будет на два года позже выходить, а сами пенсии маленькие очень. Так что «веселые» времена в Европе только начинаются.
Вероника и ее французский супруг считают, что в России наоборот стоит ждать экономического подъема.
- Да, первое время нам в России тоже будет не просто. У мужа нет ВНЖ. Плюс мы пока будем жить у мамы, за 100 км от Москвы. Надо все начинать с нуля. Но попробуем.
Вероника родилась и росла в Москве, она считает, что минус на Родине один — долгая зима.
- Но если хорошо зарабатывать, то можно ездить в теплые страны, - не отчаивается она.
Что на все это сказать? России пора бы очнуться от стереотипа «Не пущать!» Упростить входной билет для иностранцев, желающих стать русскими. Или вспомнивших, что они — русские.
Стране надо ловить шанс улушить демографию переселенцами с Запада. А не только из Азии, как сейчас.
Но и тут вспоминаются наши поговорки: «Хорошо там, где нас нет» и «семь раз отмерь...». Потому что есть и те, кто ... переехав в Россию, подумывает вернуться назад в Европу. Я списалась с Татьяной, которая после 25 лет жизни в Испании на волне паники продала все и переехала в родной Красноярск. Женщина была не многословна.
- У меня в Испании была репутация, хорошо оплачиваемая работа. Здесь я полгода билась с миграционными службами. Потом кое-как нашла работу на 30.000 рублей. Деньги из Европы я вывезти так и не смогла. Отдельную квартиру снять не на что. Качество продуктов не очень. И вечная зима. Я уже, кажется, постарела на 8 лет за 8 месяцев. Думаю возвращаться в Испанию. Но как? Я же квартиру там продала… До лета поживу, а там посмотрим. Нет, в России не плохо! Просто к переезду надо готовиться, а не как я - в сердцах.
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