Анекдоты: В Госдуме предложили убрать из Уголовного кодекса все нерентабельные статьи

- А от чего умер ваш муж?
- Его укусил комар.
- Да ладно, от этого не умирают.
- Нет, вы не понимаете. Комары - смертельные враги канатоходцев.
* * *
- Посмотри на себя, Абрам! Ты настоящий неудачник! Сколько лет ты живешь за мой счет в моей квартире; я, не получив от тебя ни копейки, тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уж о том, что сплю с тобой!
- Сарочка, и ты еще называешь меня неудачником?
* * *
Пьяный, обкуренный мужик звонит в полицию:
- Алё Командир, у меня машину обокрали!!!
- Успокойтесь. Объясните, что украли?
- Да все! Магнитолу, руль открутили! Даже педали отпилили...
- Будем искать...
Через 5 минут звонок.
- Алё! Командир, извини, на заднее сиденье сел...
* * *
Объявление.
«Коллектив из 11 человек за умеренную плату проиграет сборной России по футболу».
* * *
- Мама, почему у всех родители серьезные и строгие, а наш папа всегда добрый и веселый?
- Потому что другие папы надевают защитные каски на работе, а наш нет!
* * *
Инновации в России идут полным ходом!
График отключения горячей воды в вашем доме каждое лето теперь можно увидеть онлайн!
* * *
Нужно констатировать, что прошлогодние инвестиции в ящик доширака, сахар, тушенку и туалетную бумагу оказались гораздо более эффективны, нежели в портфель из акций Газпрома…
* * *
- Доктор, я уже здоров. Может, вы выпишете мне счет за лечение?
- Ну что вы, для такого потрясения вы еще недостаточно здоровы.
* * *
Если вы думаете, что курение не влияет на голос женщины, попробуйте при жене дома стряхнуть пепел на ковер.
* * *
Сейчас такие дети пошли, что пора уже учредить день защиты от детей.
* * *
- Я уверен, что нет двух человек, одинаково мыслящих.
- Вы бы не говорили так, если бы видели подарки, которые я получил на день рождения.
* * *
Вчера психанул и ушел из дома. Погулял, вспомнил, что живу один, и вернулся...
* * *
- Скажите, а сколько у вас стоит этот сок?
- Возьмите так.
- Так?
- Да, так. Потому что вы каждый день приходите, спрашивая: «Сколько стоит сок?» - я говорю, что 120 рублей, вы говорите: «Офигели в край!» - и берете водки. Вот и решила вас угостить, а то скоро сдохнете от водки, а сок так и не попробуете…
* * *
- Доктор, у меня что-то болит где-то вот тут.
- Сейчас я вам выпишу какие-то таблетки от чего-то.