Анекдоты: В Госдуме предложили убрать из Уголовного кодекса все нерентабельные статьи

- А от чего умер ваш муж?

- Его укусил комар.

- Да ладно, от этого не умирают.

- Нет, вы не понимаете. Комары - смертельные враги канатоходцев.

* * *

- Посмотри на себя, Абрам! Ты настоящий неудачник! Сколько лет ты живешь за мой счет в моей квартире; я, не получив от тебя ни копейки, тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уж о том, что сплю с тобой!

- Сарочка, и ты еще называешь меня неудачником?

* * *

Пьяный, обкуренный мужик звонит в полицию:

- Алё Командир, у меня машину обокрали!!!

- Успокойтесь. Объясните, что украли?

- Да все! Магнитолу, руль открутили! Даже педали отпилили...

- Будем искать...

Через 5 минут звонок.

- Алё! Командир, извини, на заднее сиденье сел...

* * *

Объявление.

«Коллектив из 11 человек за умеренную плату проиграет сборной России по футболу».

* * *

- Мама, почему у всех родители серьезные и строгие, а наш папа всегда добрый и веселый?

- Потому что другие папы надевают защитные каски на работе, а наш нет!

* * *

Инновации в России идут полным ходом!

График отключения горячей воды в вашем доме каждое лето теперь можно увидеть онлайн!

* * *

Нужно констатировать, что прошлогодние инвестиции в ящик доширака, сахар, тушенку и туалетную бумагу оказались гораздо более эффективны, нежели в портфель из акций Газпрома…

* * *

- Доктор, я уже здоров. Может, вы выпишете мне счет за лечение?

- Ну что вы, для такого потрясения вы еще недостаточно здоровы.

* * *

Если вы думаете, что курение не влияет на голос женщины, попробуйте при жене дома стряхнуть пепел на ковер.

* * *

Сейчас такие дети пошли, что пора уже учредить день защиты от детей.

* * *

- Я уверен, что нет двух человек, одинаково мыслящих.

- Вы бы не говорили так, если бы видели подарки, которые я получил на день рождения.

* * *

Вчера психанул и ушел из дома. Погулял, вспомнил, что живу один, и вернулся...

* * *

- Скажите, а сколько у вас стоит этот сок?

- Возьмите так.

- Так?

- Да, так. Потому что вы каждый день приходите, спрашивая: «Сколько стоит сок?» - я говорю, что 120 рублей, вы говорите: «Офигели в край!» - и берете водки. Вот и решила вас угостить, а то скоро сдохнете от водки, а сок так и не попробуете…

* * *

- Доктор, у меня что-то болит где-то вот тут.

- Сейчас я вам выпишу какие-то таблетки от чего-то.