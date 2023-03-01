Клуб «Динамо» по хоккею с мячом отмечает 100-летие на высоте

Фото: Максим Шовкопляс

26 февраля стартовала Неделя хоккея с мячом. В этот день на смотровую площадку PANORAМA360, которая находится в 327 метрах от уровня земли, поднялись хоккеисты, тренеры и ветераны столичной команды.

Любой желающий мог сфотографироваться с действующими чемпионами России и легендами спорта. А еще – посмотреть выставку, на которой были представлены динамовские награды и трофеи, портреты игроков и тренеров разных поколений. Наибольший интерес у посетителей вызвала историческая экспозиция спортивной амуниции, в которой динамовцы играли в разные годы.

Фото: Максим Шовкопляс

Мировые звёзды хоккея с мячом Янис Бефус, Алмаз Миргазов, Сергей Шабуров и Роман Черных раздавали автографы. Они же в этот день стали капитанами команд в импровизированном турнире по чеканке мяча клюшкой. Лучших конкурсантов и победителей турнира поздравил и наградил памятными подарками главный тренер «Динамо» (Москва) Евгений Иванушкин.

Фото: Максим Шовкопляс

Подарки от клуба получил и полузащитник «Динамо» Егор Рагулин: 26 февраля он отмечал день рождения. С тёплыми напутствиями его поздравил 16-кратный чемпион России и 8-кратный чемпиона мира Александр Тюкавин.

Выставка и развлекательная программа на 89 этаже башни «Федерация» будет проходить до 5 марта. Так что у москвичей и гостей столицы ещё есть возможность ознакомиться с историей клуба.

Но и после 5 марта можно поддерживать связь с московским «Динамо» - благодаря федеральному проекту «Другое Дело», к которому клуб присоединился в декабре 2022 года.

Проект платформы «Россия – страна возможностей» объединяет молодых людей, которые делают добрые, полезные и интересные дела. На сайте проекта «Другое дело» и на его страницах в соцсетях публикуются задания, связанные с обучением, оказанием помощи нуждающимся, волонтерством, экологией, помощью животным, саморазвитием, творчеством и занятиями спортом.

Дает задания и клуб «Динамо». За их выполнение начисляются баллы, которые можно обменять на интересные и полезные бонусы. Например, почетной гостьей мероприятия на смотровой площадке PANORAМA360 стала участница проекта «Другое дело» Ксения Глущенко. А участник проекта Владислав Фролов провёл тренировочный день с командой "Динамо". Он пообщался с игроками, научился обращаться с клюшкой, посмотрел предматчевую тренировку, получил клубные подарки и сувениры с автографами хоккеистов и тренеров.